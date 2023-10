RAESTA: guarda in anteprima il video “Ehi Monsieur”

Quanto siamo bombardati da news apparentemente contraddittorie e slegate fra loro? E quanto, queste verità frenetiche, incidono sulla nostra personalità? Queste e molte altre domande, in forma pop, trovano spazio in EHI MONSIEUR, il nuovo singolo di RAESTA.

EHI MONSIEUR è il singolo apripista che anticipa l’EP FUOCO DI PAGLIA, in arrivo a novembre. Il pezzo è energico e peperino e si districa tra l’alternative rock (echi di indie alla Franz Ferdinand sono ben riconoscibili), Punk Blues alla Jack White e cantautorato italiano di stampo brunoriano.

Un riff punk blues apre il brano che subito cede il passo a un crudo quanto trasparente spaccato di attualità decantato sulle note minimali di un basso distorto. La voce del cantautore diventa corale quando sembra richiamarci e ammonirci sull’apparente “tascabilità” delle verità che compongono il mosaico della società odierna. Tra soli di chitarre fuzz e aperture sognanti il brano ci dona un avvolgente finale tinto di poesia e speranza.

Il videoclip di GIOVANNI GRANDONI sembra fare da cassa armonica per il brano ritraendo, in un’inconfondibile atmosfera urbana capitolina, il cantautore RAESTA alle prese con quelli che sembrano piccoli e quasi sketch ironici e leggeri, (girati con i fidati musicisti ANDREA ALLOCCA, VALERIA PALMA e FRANCESCO ARGENTATI) che si fanno metafore del ritmo che contraddistigue la frenetica vita metropolitana.

Prima delle produzioni da solista del cantautore e polistrumentista, (già impegnato nel duo RAESTAVINVÈ), il brano è stato realizzato dal produttore MICHELE GUBERTI, presso il Natural HeadQuarter Studio Di Ferrara, realtà leader nel panorama musicale italiano, fondata dall’eclettico e visionario produttore MANUELE FUSAROLI (Mezzosangue, Managment, Zen Circus e tanti altri). Il disco esce per ALKA RECORD LABEL, l’etichetta attenta a interessanti realtà rock italiane e non solo, di MASSIMILIANO LAMBERTINI.

RAESTA

RAESTA, all’anagrafe STEFANO RESTA è cantautore, medico e polistrumentista. Nato e cresciuto in una famiglia votata allo sport, un difetto al cuore lo incoraggia a cercare il suo posto nell’arte e a nutrire la sua indole creativa per dargli conforto e spazio.

Sin dalla prima infanzia mostra una spiccata capacità nelle arti figurative e a otto anni inizia a cimentarsi con le prime lezioni di pianoforte, aprendo la via a una strada che ancora sta percorrendo.

Diventa batterista e coarrangiatore in alcune band dreampop e folk della provincia di Bari. Dopo un Erasmus in Spagna e numerosi viaggi, comincia a inseguire un suo ideale di musica che lo porterà a scoprire il mondo dell’elettronica e della produzione homemade.

Si fa sempre più chiara la sua volontà di unire la musica cantautorale della grande tradizione italiana con le più recenti tendenze internazionali. Decide quindi di mettersi in gioco in prima persona in un suo progetto musicale, diventando frontman della band alt-rock ILARIA IN UNA STANZA, con cui nel 2015 rilascia l’ep SCRUMBLE! (prod. Makai).

Per motivi di studio rimane in Puglia fino al 2017 quando, approdato a Roma, trova nuova linfa e ispirazione: registra e rilascia il suo primo singolo DISTANT WORLDS / WAKE UP! Nel 2018 pubblica VIENNA (prod. ANDREA ALLOCCA) e inizia la collaborazione con VINCENZO VESCERA. Nel 2019 è finalista a La Spezia del PREMIO LUNEZIA.

Il suo debutto in un album in italiano avverrà dopo l’incontro con RICCARDO SINIGALLIA, che consiglierà una produzione a quattro mani con il cantautore Vincenzo Vescera (VINVÈ): esce BIANCALANCIA nel maggio del 2021 (prod. Vinvè Multimedia), distribuito Artist First. L’album è stato candidato alle targhe Tenco 2021. Ha realizzato l’EP RESTO A SUD, che vede le collaborazioni di FRANCESCO DI BELLA e FEDERICA FORNABAIO.

