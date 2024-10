POV Rise: guarda in anteprima il video “You did me wrong today”

Il titolo, ripetuto come un mantra ossessivo, esprime quel dolore sottile e persistente che nasce dalla fine di una relazione o dalla delusione nei confronti di qualcuno che ha infranto le nostre aspettative. Il pezzo affronta il tema della fragilità con cui spesso ci si approccia alle relazioni o alla semplice attrazione: una fragilità che deriva dalla paura di soffrire, dal timore di abbassare la guardia e mostrare le proprie insicurezze.

In un mondo sempre più alienato e precario, dove le relazioni sono spesso fugaci e superficiali, “You Did Me Wrong Today” si fa portavoce di una generazione che lotta con il proprio narcisismo e cerca di affrontare le difficoltà emotive che questo porta.

Il brano spinge così a riflettere sulle barriere che costruiamo per proteggerci, spesso alimentate dalla stessa società che ci spinge verso un’esistenza sempre più individualista e disconnessa.

La domanda finale “Cos’hai che non va?”, ripetuta quasi come un grido soffocato, diventa emblema di un enigma esistenziale: una ricerca di risposte che però non può essere trovata se non uscendo dal circolo vizioso di insicurezze che il narcisismo alimenta.

Con sonorità che mescolano il grunge, il crossover e atmosfere psichedeliche, il singolo trasmette tutta la tensione emotiva e il desiderio di liberazione che caratterizza il percorso artistico dei POV Rise.

POV Rise

I POV Rise nascono a Roma nel pieno della pandemia. Le strade deserte della capitale, i locali sbarrati e le birrette clandestine consumate nei parchi sono il palcoscenico su cui si incrociano i destini di Mirko, Pasquale, Pierpaolo, Luca e Nico.

In un momento di profondo cambiamento per la società, la band inizia a dare forma ai suoi brani, creando un sound che abbraccia generi come il grunge, il crossover e la psichedelia, fino a definirsi come Post Apocalypse Grunge.

Questo mix di influenze riflette l’energia cruda e viscerale che contraddistingue il loro progetto musicale.

Nel novembre 2023, i POV Rise pubblicano il loro primo mini-EP digitale intitolato “Hey Baby, Gear Over!”, che raccoglie i primi lavori della band e segna l’inizio del loro percorso discografico.

A partire da giugno 2024, la band inizia a collaborare con l’agenzia Sorry Mom!, che li accompagna verso l’uscita del loro primo album “1999: Post apocalypse grunge“, prevista per l’autunno del 2024.

Il singolo “You Did Me Wrong Today“, rilasciato come anticipazione dell’album, è il primo brano composto dal gruppo e rappresenta al meglio l’essenza del loro stile e della loro visione artistica.