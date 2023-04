PIERO CAMPI: guarda in anteprima il video “The Silence”

The Silence è il primo singolo che anticipa l’album Tutto Tace di Piero Campi, brano che mette in evidenza una realtà che forse non ci appartiene.

Non riconosciamo più la bellezza, questo rimanere in silenzio di fronte a qualsiasi episodio negativo che dovrebbe farci incazzare, che con la nostra indifferenza alimentiamo.

Una volta eravamo capaci di reagire, di contrastare il non bello, invece sembra che faccia parte della nostra quotidianità.

Piero Campi nasce a Taranto il suo percorso artistico nel tempo si è sempre più arricchito di traguardi importanti.

Il suo primo lavoro Ep prodotto da Marco De Barolomeo vede l’uscita di alcuni singoli importanti come Parole e Dove Sarai entrambi vengono inseriti nella programmazione musicale di alcune radio importanti come: Virgin Rock e 105 riscuotendo consenso dal pubblico e addetti i lavori.

Nel 2014 partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani ricevendo consensi positivi da Giusy Ferreri e Francesco Facchinetti.

Dopo una piccola pausa e organizzazioni di idee, conosce Marco Schanabl fonico e produttore associato presso gli Sphere Studios di Battersea (Londra), ora trasferiti a Los Angeles. In questi due anni ha l’occasione di l cavorare al fianco di Chris Kimsey, Brian May (Queen), Guy Farley, Pete Vettese (Zucchero, Jethro Tull), Duran Duran (e’ assistente ad alcune sessioni di registrazione dell’album ”Astronaut”), Metal ed Amos Williams (attuali membri dei Tesseract), Muse, David Sylvian, Tallulah Rendall- il quale insieme al Maestro Bebbe D’onghia viene premiato ad un concorso,portando proprio il suo primo singolo Parole.

Il brano “L’indifferenza” realizzato dal regista Edoardo Ladiana vede come protagonista l’attrice Marilù Pipitone ,conosciuta dal grande schermo e cinema italiano per i 57 giorni di Paolo Borsellino prodotto da RAI. Il brano viene premiato e scelto dalla FIM (FEDERAZIONE Italiana musica) come miglior video auto prodotto, e in occasione dell’evento di Milano viene trasmesso su gli schermi per le vie della città.