PERSO: guarda in anteprima il video “In Silenzio”

“IN SILENZIO” è il nuovo videoclip di PERSO, in anteprima esclusiva su RockOn.

“Come suggerisce il titolo stesso della canzone “In Silenzio” è un messaggio d’amore senza parole. L’idea alla base del videoclip è il puzzle come metafora della comunicazione non verbale. I tasselli costituiscono i vari aspetti di una relazione.

La ricerca dei “pezzi giusti” avviene attraverso azioni, gesti, osservazione: a volte questi si incastrano, a volte no, e si continua a cercare in un crescendo di rivalità e complicità, divertimento e noia, attraverso sguardi e piccoli cenni, sfiorarsi e poi allontanarsi, alla ricerca di un altro tassello. Attimi, sensazioni, emozioni e scelte che attendono solo la loro collocazione.

L’immagine sul puzzle è irrilevante così come, a volte, lo sono le parole.

È il mite, morbido incastrarsi dei pezzi che è importante: è l’irragionevole promessa, mantenuta, che per ogni pezzo dell’esistente ce ne sono altri nati per stare accanto a lui, o forse no.”

“In silenzio” (Pioggia Rossa Dischi) è un delizioso brano pop dedicato agli amori irraggiungibili. Il giovane cantautore romano, affiancato nell’arrangiamento da Giorgio Maria Condemi, mette a punto una canzone fresca, arricchita da contaminazioni vintage fatte di synth e morbide chitarre elettriche: un tappeto sonoro delicato e non convenzionale a cui affida una lettera aperta a chi sapremo di non avere mai davvero.

Classe 2006, PERSO si avvicina alla musica da piccolissimo, ma inizia a scrivere brani originali dopo l’incontro con Gianni Istroni dello Stra Studio di Roma. Di lì, pagine di pensieri, appunti e ritornelli che PERSO annota in un taccuino e che diventeranno parte del suo primo disco, registrato allo Stra Studio e pubblicato da Pioggia Rossa Dischi.

CREDITI

Regia e montaggio di Eugenio Persico,

con Leonardo Filippo Longhi Persico e Sofia Falchetta,

si ringrazia Angelo Persico, Federico Tufano, Daniela Ciccarelli