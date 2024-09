PANKHURST: guarda in anteprima il video “Recognizm”

Il brano si inserisce nel filone che dai Ramones passa per i NoFx e approda agli

Interrupters. Il pezzo ti entra in testa, un pò perché il chorus porta ad

atmosfere da punk californiano, un pò perché i fiati ti sputano addosso la

voglia di slammare. Con una canzone così si comincia la giornata e invece di

andare a lavorare si va dritti in vacanza. Eppure i PANKHURST, anche in questo

pezzo, continuano a parlare di cose molto serie.

Recognizm ci racconta di quanto sia necessario che il proprio orientamento sessuale sia libero e non soggetto ad alcuna forma di repressione. Ecco perché qui è particolarmente importante il video. Lì dentro questo messaggio è ancora più forte. Il low budget infatti – tipico delle produzioni indipendenti – non ha impedito alla band e al giovanissimo regista Alessandro Rocca di raggiungere un risultato entusiasmante. Tra l’altro Rocca quest’anno ha partecipato con un proprio corto

al Festival del Cinema di Venezia a dimostrazione che il legame con i PANKHURST è qualcosa di più di una collaborazione.

Certo, l’intreccio delle due attrici tiene chiaro sulla scena il concept della canzone e su questa corda corre tutta la tensione visiva. Ed eccoli allora i PANKHURST – ancora una volta con i volti nascosti da maschere – ci consegnano un pezzo denso e trascinante che ci porteremo dietro fino alla prossima primavera.

“Recognizm è la nostra botta contro la repressione della libertà di scelta del proprio orientamento sessuale e ci piaceva fare tutto con spietata allegria”

PANKHURST

I PANKHURST dicono che sono di Washington DC per rivendicare che lì c’è ancora il cuore del potere (nero) mondiale. PANKHURST però è il cognome della famiglia di femministe che all’inizio del novecento lottano per dare il diritto di voto alle donne. La band entra sulla scena nel settembre 2019 con la pubblicazione del primo ep THE VOTE, di lì a poco il covid li tiene lontani dalla scena live che poi li vede muovere i primi passi dal novembre 2022 a Carpi dove firmano con la indie label Sheratan. Nella pandemia riescono, a lavorare al secondo ep ON THE BORDER che vede la luce nel luglio 2021 e ad affiancarne l’uscita con il video singolo No One Wanna Read Tolstoj. Fanno ancora uscire il terzo ep OUT OF THE KINGDOM l’8 marzo 2023, qui anche con due video. La collaborazione con Alessandro Rocca, cineasta giovanissimo e da lì a poco già premiato a livello nazionale con i suoi primi lavori va avanti dal 2021. Il 27 settembre 2024 esce Recognizm, il singolo di apertura dell’album AND THE WAR CAME che il 18 aprile 2025 uscirà su tutte le piattaforme.

