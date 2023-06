PANDA CLAN: guarda in anteprima il video “Mediolanum” feat. Rap Caverna Posse

Milano è antica e moderna, energica e straziante, tormentata e a tratti feroce. Milano è ingrata: quando dimentica i milanesi che hanno cambiato il volto di un Paese, quando rinnega le radici operaie, gli artisti, i poeti, il sudore, la lotta. E davanti a insegne luminose, apericene e accessori radical chic non è solo la storia a scomparire, ma l’uomo stesso.

MEDIOLANUM, il nuovo singolo dei PANDA CLAN feat. Rap Caverna Posse parla di questo. È una canzone manifesto, un inno alla partecipazione e un invito a non abbandonare il proprio spirito critico. L’impegno sociale non è qualcosa di anacronistico, legato a un particolare contesto storico-culturale, ma l’unica via per riappropriarci delle nostre radici. Esistiamo solo se comprendiamo il nostro passato e il nostro presente, solo se capiamo il nostro ruolo nel tessuto sociale a cui apparteniamo.

Scritto in latino (lingua dell’antico Impero) e inglese (lingua del nuovo impero globale), il brano incontra l’italiano nelle strofe dei Rap Caverna Posse, collettivo hip-hop nato dalle maglie del centro sociale milanese Zam.

Al di fuori di qualsiasi mercato del disco, abbracciando uno stile che difficilmente cede al fascino delle catalogazioni, i PANDA CLAN raccolgono la cultura underground delle strade e delle piazze e ci mettono dentro tutta l’urgenza che i nostri tempi – così disperati e stranianti – richiedono. Uniscono generi e lingue differenti, affondando le mani nell’elettronica, nel rock, nel metal, nella trap e nel dub, per trovare nel suono un’ulteriore via di liberazione.

I PANDA CLAN parlano di MEDIOLANUM

Milano è struggente.

Per chi viene di fuori, da giù, dal paese, dalla provincia, il primo inverno si scorda difficilmente,

le sue braccia di cemento ti avvolgono, vecchi e nuovi miti affascinano e rapiscono i vecchi e nuovi immigrati.

Chissà se sanno che Milano è stata Mediolanum, capitale dell’Impero romano,

se sanno che dove ora c’è un bel parco radical chic c’era uno scalo bestiame,

chissà se sanno che Milano è medaglia d’oro della resistenza,

se sanno che ai nomi dei capolinea scritti sui tram ripieni che passano per il luccichio del centro in franchising, corrispondono luoghi reali, dove c’è che si dà da fare, nonostante tutto.

Gli anni ’80 da bere sono diventati fiumane di turisti avidi di design e fashion.

Dagli aperitivi si torna nelle proprie camere in condivisione, con vista su cantieri aperti che ricoprono gli ultimi angoli di aria.

Una nuova metro che porterà ad un quartiere che chissà se sanno che era un antico borgo, riempito poi da fabbriche da cui si usciva nella nebbia dal turno di notte quando si parlava ancora in dialetto.

Era periferia, ora polo da 7 mila al metro quadro.

Ma la latteria ha chiuso per sempre, vinta da una nuova catena di hamburger che distribuirà nella notte l’offerta della settimana.

Milano è medaglia d’oro, Milano occulta la propria povertà.

www.instagram.com/pandaclan_ch

PANDA CLAN

PANDA CLAN è un progetto musicale e culturale nato a Milano nel 2021.

La scelta musicale è di unire qualunque genere senza particolari regole, dando vita ad un mix tra elettronica, rock, metal, trap, dub.

Un urlo contro mediocrità e ignoranza, da dove crescono indifferenza, apatia e rassegnazione.

I/le componenti del Panda Clan hanno scelto di non divulgare la propria identità in antitesi con la bulimica necessità di esporsi che il genere umano vive in questa epoca storica.

“Ogni ora sul web vengono pubblicate più di 30 milioni di foto circa. Infinite le immagini a cui veniamo sottoposti: perché allora le immagini di Panda Clan dovrebbero avere qualche plus valore o interesse?”