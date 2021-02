PAINKILLERS: guarda in anteprima il video “Disconnected”

Disconnected è la ricerca di una connessione emotiva attraverso la musica, ed è il terzo singolo estratto da Storyteller, l’album di debutto dei PainKillers.

Disconnected è figlia del difficile momento storico che stiamo vivendo e in un periodo in cui si è molto distanti, la musica si dimostra capace di unire e creare condivisione anche laddove quest’ultima viene meno. Il brano è caratterizzato da una serie di dualismi e immagini che, ripercorrendo il tema proposto dal titolo, accompagnano l’ascoltatore in un gioco di opposizioni. La canzone inizia infatti con il suono di un vecchio telefono a rotella la cui linea è assente, comunicando fisicamente il concetto di esclusione dal mondo. Questa immagine, inoltre, vuole connettere il passato con il presente proprio attraverso il tema della disconnessione. Il pezzo è costruito in modo tale da risultare veloce e aggressivo, ma al contempo delineato da una sottile sensazione di malinconia e amarezza. Il Videoclip che accompagna il singolo è stato girato durante il release party di Storyteller nel gennaio 2020, nello storico BLOOM di Mezzago; qui la musica si mostra come elemento di unione ricadendo nell’ultima delle opposizioni: è proprio Disconnected a creare quella connessione di cui tutti abbiamo bisogno.

I PainKillers sono un gruppo punk-rock nato a Milano, Italia, nel 2013. La giovane formazione è composta da quattro membri: Andrea Casati come cantante e chitarrista, Stefano Calzà come chitarrista principale e secondo cantante, Davide Baschieri come bassista e Federico Palaia come batterista.

Il 17 gennaio 2020 pubblicano il loro album di debutto “Storyteller“, prodotto da Valery Records e distribuito da Audioglobe.

Il loro sound deriva dal punk americano degli anni ’70 e dal punk-rock contemporaneo; le ispirazioni, per la loro musica sono le storiche punk-rock band californiane.

Nelle loro canzoni sono uniti ritmi veloci e chitarre distorte con linee melodiche sia aggressive che orecchiabili.

A gennaio 2021 firmano con Sorry Mom!, agenzia di Management e Ufficio stampa con la quale stanno lavorando a nuovi progetti.



