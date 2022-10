ORIGAMI: guarda in anteprima il video di “Spettri”

In esclusiva anteprima sulle nostre pagine oggi “Spettri”, il secondo singolo degli

ORIGAMI, alternative rock band toscana, che segue “Ottobre” e anticipa l’EP di

debutto in uscita per l’etichetta Bagana B District. Il brano sarà disponibile da

domani su tutte le piattaforme di streaming e digital download ed è distribuito da

Pirames International.

“Spettri”, come le altre 4 tracce dell’Ep, è un brano che tratta tematiche

introspettive, nello specifico la nostalgia della spensieratezza giovanile e la

coscienza e conseguente bisogno del dover ottimizzare gli anni che passano. La

cadenza delle strofe, marcata e regolare, tende quasi a simulare i rintocchi delle

lancette di un orologio, ad evidenziare l’inesorabile scorrere del tempo. I verse sono

quindi le parti più “drammatiche” della canzone che esasperano il disagio della

situazione in una sorta di “mea culpa” dell’autore (Marco, voce). Il lancio del chorus è

la quiete prima della tempesta che ironicamente allude all’agognata spensieratezza

ormai persa, che esplode nel ritornello pieno di malinconia.

Tutti noi ci ritroviamo, ad un certo punto della nostra vita, catapultati in una vita piena di stressanti responsabilità in un battito di ciglia. E poi arriva il bridge con un riff pesante e liberatorio con chitarre all’unisono, quasi come uno schiaffo improvviso a simulare la valvola di sfogo che serve ad alleggerirci da tutte le preoccupazioni.

Il sound di “Spettri” ricalca quello che è l’anima dell’Ep: riff stoner alternati a parti

melodiche, ritmiche a tratti serrate ed in altri momenti più elaborate, voce graffiante e sound che guarda oltre al classico rock italiano.

Il brano è stato mixato presso lo studio La Tana del Lupo di Lucca, prodotto da Michele Bertocchini e masterizzato presso lo studio MedaSound sempre a Lucca. Il videoclip è stato girato e prodotto da Emiliano Giannelli.

Il progetto “Origami” nasce nel 2015 da Marco De Pasquale (voce e chitarra) e Michele Guidotti (batteria), duo che da subito si mette a cercare nuovi elementi. Dopo svariate ricerche, entrano a far parte del progetto Aldo Barbieri come chitarra solista e Roman Fesenko come bassista che permettono di completare la formazione sul finire del 2017 così da agglomerare per la prima volta la prima formazione nel 2017. Da quel momento la band lavora sodo sul proprio sound alla ricerca di un’identità ben precisa, fino ad arrivare al 2021, anno in cui iniziano a registrare il primo lavoro in studio in uscita prossimamente. Nell’estate 2022 la formazione firma per la label Bagana B District, il 16 settembre esce il singolo apripista “Ottobre”, distribuzione Pirames International, seguito dal secondo “Spettri” in ottobre.