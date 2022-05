ON THE MOON: guarda in anteprima il video “Il Mio Vestito Buono”

La band On The Moon pubblica il singolo “Il Mio Vestito Buono” con Sorry Mom. Il brano è costruito su una dimensione ipnotica, ripresa anche dal videoclip ufficiale.

Il vestito buono rappresenta la metà sana di una relazione impari: il partner di una persona che quotidianamente combatte contro i propri demoni.

Questa seconda persona si chiede se ciò che tiene in piedi la relazione non sia proprio il senso di equilibrio dato da questo complesso rapporto.

Questa domanda cela una consapevolezza di fondo: la cosa non potrà durare a lungo, perché, proprio come un abito elegante, ha la possibilità di far apparire rispettabile e valevole chi lo indossa, ma può risultare scomodo e inadatto se applicato ad ogni situazione del quotidiano.

Un arrangiamento a tinte elettroniche e dall’oscuro sapore pop ruota attorno a questa metafora e le considerazioni che ne derivano, trovando nel testo e nel video una forte coerenza artistica: “Il Mio Vestito Buono” appare esattamente come suona.

Regia e montaggio sono stati realizzati da Ilaria Passatore e Michele Guberti, la protagonista del video è Elena Franchin. Tutta la band è vestita da Celeste Manfré.

On The Moon è un progetto electro-rock italiano, formato da musicisti provenienti da background differenti, in cui l’utilizzo della lingua italiana incontra elementi elettronici e sonorità rock.

La formazione attuale vede Luca di Vacri come bassista e cantante, Luna Vianello alla batteria e Giorgia Ravanello alla chitarra.

Fin dall’esordio la band collabora con l’etichetta discografica Ferrarese Alka Record Label, sotto la produzione di Massaga Produzioni e Manuele Fusaroli, mentre il management è affidato a Sorry Mom!