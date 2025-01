NÖCTÆ: guarda in anteprima il video “Morningstar” feat. Tracy Cz from Solemn

Esce il 22 gennaio su YouTube “Morningstar”, il video del nuovo singolo dell’alternative metal band romana N Ö C T Æ. Il brano, già disponibile in digitale e in streaming e che vuole essere un messaggio di speranza reso potente da sonorità metalcore e industrial, rappresenta un significativo passo nel percorso del trio, galvanizzato da un recente tour da tutto esaurito in Giappone e Taiwan.“Morningstar” vede la partecipazione della cantante Tracy Cz dei Solemn, a confermare l’internazionalità del N Ö C T Æ sound.

Eloy, vocalist dei N Ö C T Æ, commenta così il video: “Questa volta con l’aiuto di una crew di artisti selezionati al nostro fianco, tra cui Tommaso “Exxecut” Pagliacci e Mattia Mari, abbiamo fatto in modo di dirigere il materiale per conto nostro, scrivendo il soggetto e descrivendone i tratti tematici e visivi totalmente per conto nostro. Il video in sé è un omaggio alla parte più oscura e misteriosa della musica anni novanta con cui siamo cresciuti; è un riaprire un capitolo storico che non si è mai veramente chiuso e di cui oggi vediamo i risultati di quelle profezie nefaste descritte trenta o più anni fa.”

“Morningstar” è stato scritto da NÖCTÆ e Becko. Prodotto, registrato, mixato e masterizzato da Becko presso Ficulnea Studios (Roma). Hanno suonato: Eloy “Kaiten” Antequera Lopez de Quintanavoce, synths; Daniele “Dope” Gregori chitarre,basso, cori; Samuele “Hell” Agostini batteria; Marco Becko Calanca sintetizzatori, loop; TracyCz voce. Le parti vocali di Tracy Cz sono state registrate da Dr. Sperner presso Soundtrack Studio (Chayi, Taiwan). Il video è stato diretto da Eloy “Kaiten” Antequera Lopez de Quintana e codiretto da Exxecut.

N Ö C T Æ



NÖCTÆ è un progetto che nasce dalla mente di Eloy Antequera Lopez de Quintana (ex-Beyond The Fallen) e Daniele Gregori (ex-Shiny Black Anthem) la notte di Halloween 2019. Dopo il rilascio dell’ep “1988” e alcuni concerti (Ritual e Sofia Gothic Fest), con l’arrivo della pandemia i due cominciano a registrare quello che sarà l’album di debutto “SHOCKOLATE”. Il singolo “Everything You Know” esce per l’etichetta Americana FIXT. A Gennaio 2022 ampliano la formazione con l’arrivo del batterista Samuele Agostini (ex-Skip Another Breath). La band dopo aver firmato per l’etichetta Giapponese BIJ Records, si imbarca in un tour Giapponese a Novembre 2023. A Gennaio 2024 esce la versione Giapponese deluxe di SHOCKOLATE, comprendente la cover di “Surrender” dei Cheap Trick. A Marzo 2024 la band si imbarca nel TIMELESS TOUR, che li vede esibirsi in Italia, Bulgaria, Taiwan e Giappone, per la presentazione del nuovo EP “A Purpose Of Time”. Il 14 gennaio esce il nuovo singolo “Morningstar”, al quale segue il video ufficiale il 23 dello stesso mese.

N Ö C T Æ online

www.noctae.com

SPOTIFY

YOUTUBE

INSTAGRAM

X

FACEBOOK