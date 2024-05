NICOLA TROIS: guarda in anteprima il video “Lexie”

“Lexie“, dalle forti sonorità rock, racconta il tormento che può provocare un ricordo, così forte da non farci dormire. Il ricordo stesso, però è di per sé un sogno, un’avventura della mente: su questo filo sottile gioca il testo della canzone.

Lexie rappresenta l’amore oltre la realtà che conosciamo, l’amore che non conosce limiti di tempo o spazio, che trova il suo infinito oltre quella che noi chiamiamo “vita”.

“L’uscita di questo singolo rappresenta per me un momento molto importante – Dichiara Nicola Trois – negli ultimi due anni ho lavorato molto sui testi e in particolare sugli arrangiamenti dei brani insieme a tre musicisti eccezionali: Luca Castelli, Dennis Ercole e Luca Scarpa. Siamo tutti molto soddisfatti del risultato ottenuto. Questo singolo apre la strada ad un EP che uscirà a settembre, dopo un tour estivo che ci porterà a suonare in tutta Italia”.

Il videoclip, girato presso l’aeroporto Nicelli del Lido di Venezia e i suoi dintorni, è stato ideato dallo stesso Nicola Trois con la collaborazione di Samuele Seguso, fotografo e videomaker di talento.

La scelta di utilizzare come location un aeroporto è nata dall’ idea di rappresentare la fugacità e la “volatilità” delle storie amorose del cantante che, seppur intense e belle, duravano giusto il tempo di una canzone.

Questo voler vedere cosa c’è fuori, aldilà dell’isola, è forse il motivo principale che porta l’artista a ricercare l’avventura, il brivido di una notte, pagando il caro prezzo della solitudine subito dopo.

Quel “chissà cosa saremmo potuti essere insieme” lascia un senso di malinconia ma, nella vita, è importante metabolizzare e andare avanti.

NICOLA TROIS

Nicola Trois nasce a Venezia il 6 Maggio 1999 in una famiglia dove la musica e l’arte hanno sempre avuto una presenza importante: la nonna paterna, per esempio, faceva parte del coro del teatro la Fenice di Venezia.

Comincia cantando e suonando la chitarra da autodidatta ispirandosi ai grandi del blues e rock anglo-americano come i Led Zeppelin, Elvis, i Beatles, senza mai tralasciare i grandi maestri del cantautorato italiano.

Nel corso degli anni si esibisce come solista in vari locali della provincia di Venezia e approfondisce lo studio dell’armonia e del pianoforte presso l’Accademia Giuseppe Verdi di Venezia, del canto insieme al Maestro Andrea Tosoni. Dopo vari esperimenti, nel Giugno del 2021 conosce Luca Castelli e Dennis Ercole, rispettivamente batterista e bassista.

Insieme, lavorano ai pezzi e alle idee grezze del cantautore andando a definire una serie di inediti dalle sonorità pop/rock. Nel 2022 partecipa e vince il “Jesolo Music Contest” organizzato da Umberto Labozzetta con la canzone “Dove stai bene tu”, brano prodotto ed arrangiato con la collaborazione di Michele Bonivento, musicista di fama nazionale. Il brano, singolo d’esordio del cantautore, passerà in radio per diverse settimane.

Viene premiato dall’associazione culturale Mostralido presso l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia per essersi distinto come giovane nella provincia di Venezia. Pochi mesi dopo partecipa alle selezioni di Area Sanremo e X Factor senza però riuscire ad accedere alle fasi finali. Nell’inverno del 2023 registra presso il Velvet Recording Studio di Mestre 4 brani che andranno a comporre un EP in uscita a Settembre del 2024.

instagram.com/troisnicola/

facebook.com/nicola.troiss/