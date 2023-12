NESIMAPARK: guarda in anteprima il video “Dream” (Live At Casetta Studio)

Live from Casetta è un format musicale ideato da Enrico Tabbacco, musicista e ingegnere del suono fondatore del Casetta Studio. Nel mese di luglio NesimaPark è stato ospite dello studio di registrazione catanese e ha registrato una live session di quattro brani. Quello che presentiamo oggi in anteprima è il video di “Dream”, quarta traccia di “Debonair”, l’album d’esordio del musicista e cantautore vincitore di Arezzo Wave Sicilia 2023, attualmente in tour in Italia e Regno Unito.

Nella versione studio il pezzo presenta chitarre sia acustiche che slide. In questa live session NesimaPark riarrangia il brano in una versione minimale, che ne mette in luce la parte più emotiva: il testo. Per poi lasciare spazio ad uno strumentale più irruente.

Queste le prossime tappe del suo tour:

15.12 Salford – Manchester (UK), Old Pint Pot

16. 12 Bolton – Manchester (UK), Northern Monkey

22.12 Brucoli (SR), Zoo Tv Music Hall

23.12 Catania, Mono

29. 12 Palermo, Mind House

NESIMAPARK

NesimaPark è il progetto del chitarrista e cantautore catanese Carmelo Spadaro. Un progetto dalle sonorità folk/blues e alternative rock ispirato da musicisti quali King Krule, Grant Lee Buffalo, All Them Witches, Jeff Buckley.

Chitarre fuzz, basso distorto e suoni ambientali; la voce, ora pulita ora graffiata, caratterizzata da distorsioni, effetti ed ambienti creati da delay slapback associati a lunghi riverberi fanno di NesimaPark uno dei progetti più interessanti della scena emergente siciliana e di “Debonair” uno degli esordi più promettenti dell’anno.

Dopo la pubblicazione, a maggio di quest’anno, dell’album d’esordio “Debonair” (M&M Recording), sintesi delle sperimentazioni musicali dell’artista, e un tour promozionale di 15 date che ha raccolto ampi consensi da parte del pubblico e degli addetti ai lavori e dopo essersi guadagnato un posto tra i finalisti di Arezzo Wave 2023 come vincitore di Arezzo Wave Sicilia, NesimaPark è ripartito per un nuovo tour invernale in Italia e UK, curato da Bengala Booking.

