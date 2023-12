MIKE COACCI: guarda in anteprima il video “Dancing in the Rain”

La vita riserva molti giorni di pioggia, ma se li si affronta ballando, con un po’ di ironia e un po’ di blues, li si vive meglio: sembrano pensarla così MIKE COACCI e la sua band di pirati nel nuovo singolo e video, DANCING IN THE RAIN.

Circondati dai rottami di vecchie auto, in un cimitero per automobili e con un finale a sorpresa, MIKE COACCI dà vita a un brano ruvido il giusto ma per lo più sorridente, trionfando sulle carrozzerie insieme alla sua Stratocaster gialla.

Forte delle sue numerose e prestigiose esperienze internazionali, MIKE COACCI pubblica proprio negli ultimi giorni DANCING IN THE RAIN, un nuovo brano che lo traghetterà verso le prossime avventure sonore.

MIKE COACCI

Chitarrista/cantante, songwriter e session man, MIKE COACCI divide la sua attività tra l’Italia e l’estero. Nel 2012 si trasferisce negli USA dove ha l’opportunità di collaborare con vari artisti internazionali e soprattutto di proporre la sua musica in storici club di New York (The Bitter End, The Shrine, Arlene’s Grocery, Piano’s), Los Angeles (The Mint, Whisky a GoGo, The Baked Potato), e altri a Philadelphia (Legendary Dobbs) Boston, Baltimora, eccetera.

Nel 2023, dopo intense scorribande live in giro per l’Italia torna con un nuovo singolo, “DANCING IN THE RAIN” dal sapore modern blues, prodotto per LEVEL UP DISCHI con l’amico e batterista MARCO MATTEI (Danilo Sacco/ John De Leo / Anna Oxa) e che vede la partecipazione di ANDREA MEI (Nomadi / Gang ) all’hammond e RICCARDO MESSI (Paul Gilbert / Mortimer Mc Grave ) al basso.

