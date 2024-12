MEXICO86: guarda in anteprima il video “Deflesso”

La indie rock band Mexico86 fa il suo atteso ritorno con il singolo “Deflesso”, un brano che segna una nuova fase artistica per il gruppo. Registrato agli Alari Studio di Monza, il singolo vanta la collaborazione di noti produttori come Giuseppe de Angelis (Verdena, Afterhours, Bluvertigo) e Taketo Gohara (Brunori Sas, Vinicio Capossela).

Una Riflessione sulla Musica e un Nuovo Inizio

Dopo una pausa di due anni, i fratelli Vincenzo e Pietro Toscano, leader della band, hanno guidato i Mexico86 in una riflessione profonda sullo stato della musica italiana. Questo periodo di introspezione ha portato anche a una rimodulazione della line-up, che si riflette nel rinnovato approccio compositivo della band.

“Deflesso” arriva dopo i recenti nuovi singoli “Cani” (ascolta) e “Capita anche a me” (ascolta), entrambi disponibili sul canale Spotify e Youtube della band.

Con un sound che trae ispirazione dall’indie rock di stampo britannico e americano, i Mexico86 si collocano in un contesto musicale che ricorda le sonorità di band come Pixies, Slowdive, The Smiths e The Strokes. La loro proposta, tuttavia, si distingue nel panorama musicale italiano per la sua autenticità e per un approccio compositivo caratterizzato da chitarre che intrecciano melodie e ritornelli accattivanti, con riff taglienti e testi pungenti, a tratti ironici e mai scontati.

Il Video di “Deflesso”: Una Narrazione Visiva Originale

Il video di “Deflesso”, curato dal regista Elio Nubes (Elio De Filippo), accompagna il lancio del singolo e aggiunge una dimensione visiva del tutto originale all’interpretazione musicale della band. Questo nuovo lavoro non solo rappresenta un’evoluzione artistica, ma è anche un invito al pubblico a rimanere uniti e concentrati, nonostante le differenze di opinioni e le sfide del contesto sociale attuale. La band comunica un messaggio positivo, sottolineando che cambiare idea o posizione non è un errore, ma un’opportunità per rimanere autentici e resistere alla monotonia che spesso pervade il mondo della musica.

Dopo aver consensualmente recesso il contratto con la label INRI, i Mexico86 hanno trovato una nuova casa presso FreakHouse Records, una storica etichetta napoletana nota per la sua dedizione alla musica altra.

Questo nuovo capitolo segna un’importante evoluzione della band e un forte desiderio di tornare a far sentire la propria voce nel panorama musicale che si concretizzerà con un live showcase il giorno sabato 21 dicembre 2024 presso il prestigioso Auditorium900 di Napoli.



Official social net

https://www.tiktok.com/@mexico86_official

https://www.facebook.com/Mexico86band

https://www.instagram.com/mexico86band/

https://www.youtube.com/@Mexicottantasei