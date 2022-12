MAURO DI MAGGIO: guarda in anteprima il video “Corri Veloce Little Boy”

E’ uscito venerdì 16 dicembre in radio e in digitale “Corri veloce little boy”, il nuovo singolo inedito di Mauro Di Maggio (Maqueta Records / Artist First).

“Corri veloce little boy” è una dolce canzone caratterizzata da una solida parte corale nell’inciso e dal suono di chitarre acustiche, pianoforte, basso e batteria elettronica.

Una canzone dedicata ai bambini e all’intera umanità che ci vede, o che ci vorrebbe vedere, come fratelli in questo mondo. Ai bambini che sono e rappresentano la purezza, la fantasia, la curiosità, la gentilezza e l’amore. Ai bambini che sanno prenderci per mano e condurci in un mondo magico, sui loro elefanti fino in Africa dai loro fratelli. Non ci sono ostacoli davanti ai loro occhi ma solo avventure da vivere e amare. Portano gioia a ognuno e sanno dare il più alto e nobile senso alla vita. Vivo è anche il bambino che è in noi che vuole le stesse attenzioni, le stesse premure, che vuole esprimersi liberamente superando ogni altitudine, ogni “tappeto di cielo”.

«Ho scritto, prodotto e suonato interamente questo brano rivolgendomi ai miei figli, ma voglio dedicare questa canzone a tutti i bambini esprimendo loro la mia riconoscenza e gratitudine», afferma Mauro di Maggio.

Il videoclip è interpretato da due attori d’eccezione: i miei due figli. Un paio di mattine li ho svegliati presto per andare a girare qualche scena e loro, con l’entusiasmo di chi è ancora un po’ assonnato e il coraggio da leoni, hanno affrontato questa nuova bella avventura: interpretare un messaggio d’amore rivolto a tutti noi.

Mauro Di Maggio nasce a Roma il 21 gennaio 1977, inizia a suonare la chitarra a 6 anni, a 8 compone le sue prime canzoni e a 11 entra in Conservatorio al Santa Cecilia di Roma che frequenterà per 10 anni. È il 1996 la discografia lo nota e con la canzone “Non So”, lo porta sul palco italiano più immediato per lanciare un esordiente di soli 19 anni: Sanremo Giovani. Nel settembre 1997 arriva il suo primo album “mauro di maggio” prodotto da Giancarlo Lucariello e Roberta Cassani. Lavora ad un programma notturno a Radio2 Rai con Ambra Angiolini, suona, compone e soprattutto cerca una strada per produrre le sue canzoni. Nel dicembre 2001 esce il singolo “Il Tempo Va”. Nell’ ottobre 2003 pubblica il suo secondo album “inogniForma”, e già il primo singolo “Non Ti Voglio Fermare” si afferma nelle classifiche di vendita rimanendo per oltre 16 settimane nella top 20, grazie anche ad un video molto emozionante. Anche “Questo Mai”, secondo singolo estratto dall’album, si posiziona bene nelle classifiche di vendita. Dopo mesi dal lancio del suo secondo album, il 19 maggio 2004 Mauro apre l’unica data italiana di Britney Spears al forum di Assago (Milano) e poi parte in tour con Ron per tutta l’estate 2004 esibendosi nelle maggiori piazze italiane. Nel 2006 pubblica il terzo album, omonimo del primo singolo “Amore Di Ogni Mia Avventura”, un lavoro maturo, intimo e sincero che aggiunge un nuovo emozionante capitolo alla storia musicale del cantautore romano. Nel maggio 2007 Mauro scrive insieme a Ron “L’Amore È Una Bombola Di Gas” il nuovo singolo di Ron.

Nell’aprile 2008 partecipa alle musiche del film “Chi Nasce Tondo” (di A. Valori) con Valerio Mastandrea e sempre nell’aprile 2008 Mauro scrive le sigle “Voglia Questa Voglia”, e “Tunga Tunga Sotto La Doccia” cantate da Ambra Angiolini nel programma da lei condotto “Stasera Niente Mtv”. Nel 2012 Mauro scrive “La Lontananza” per Antonino, vincitore di “Amici” e finalista nell’edizione 2012 nella categoria Big. Tra il 2017 e 2020 compone e produce colonne sonore per vari spettacoli teatrali e cortometraggi tra i quali: “Piccoli Crimini Coniugali” regia di Michele Placido con lo stesso Placido e Anna Bonaiuto; “Balkan Burger” di Stefano Massini con Ambra Angiolini; “Il Nodo” regia Serena Sinigaglia con Ambra Angiolini e Ludovica Modugno. Nell’autunno 2019 interpreta come attore, vestito e truccato da Renato Zero ai suoi esordi, nel video Zero Il Folle di e con Renato Zero. A giugno 2020 pubblica “A Love So Beautiful”, cover di Roy Orbison mentre a dicembre, a distanza di più di vent’anni dalla partecipazione a Sanremo Giovani, rilancia la nuova versione di “Non So”. A febbraio 2021 il nuovo inedito “Seconda Vita”, brano che fa parte della colonna sonora di “Due fantasmi di troppo”, film del duo comico Nunzio e Paolo. Nel cast anche Enrica Guidi, Carlotta Rondana, Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Emanuela Damasio, Carla Carfagna e il famoso barzellettiere Geppo. A giugno dello stesso anno esce il brano “Martina Oro e Vitamina”. Da novembre 2021 riparte la nuova stagione teatrale de “Il Nodo” con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna e il 26 novembre pubblica “Oceano Senza Fine”. A marzo 2022 esce “Senza stelle e senza luna” a cui segue il 30 settembre “Davanti a me” e nell’autunno produce e realizza i brani per lo spettacolo musicale di celebrazione dei trent’anni di carriera di Ambra Angiolini.

