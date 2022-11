MARGANO: guarda in anteprima il video “Nomade”

Margano spiega «”Nomade” è il racconto della mia vita, una sorta di diario di bordo. Se le strofe indicano in ordine cronologico i vari luoghi in cui ho vissuto mettendone a risalto le immagini che più mi sono rimaste impresse, il pre-chorus e il ritornello invece esplorano la sensazione di alienazione che a volte si prova quando sin da bambini si vive una vita da nomade, fatta di viaggi, gusti, cambiamenti, adattamenti, incontri e addii. Si parte a Tula in Messico, poi ci si sposta a Puerto La Cruz in Venezuela, per poi trasferirsi a Doha in Qatar e alla fine tornare spaesati in Brianza.

Questa volta la canzone è movimentata, con un sound pop ma allo stesso tempo quasi tribale, caratterizzato da un persistente riff arabeggiante di chitarra, affiancato da clap spagnoleggianti e suoni etnici che vogliono trasportare l’ascoltatore in questo itinerario, come se stesse vivendo insieme a me quel vortice di esperienze fatte di instabilità e continuo cambiamento.

“Nomade” è il mio modo di dare voce alle esperienze che ho sempre e solo potuto condividere con una manciata di persone e nonostante sia estremamente autobiografica vuole essere un inno per tutti i TCK (third culture kids) che hanno vissuto da nomadi come me.»

Il concetto di Margano nasce in balcone tra una sigaretta e l’altra. Lo stesso balcone dove a 18 anni, rientrato dopo quattro anni di esperienza in Qatar, Matteo Gargano inizia a scrivere le sue prime canzoni. Da subito integra nei suoi testi e nelle sue melodie le esperienze vissute all’estero: dall’Oceano del Golfo a Puerto La Cruz, fino a Doha, passando per il Kuwait, gli Emirati Arabi, Pechino e le Maldive.

In una vita frastagliata, fatta di traslochi e addii, da subito trova rifugio nell’arte e nella musica, iniziando sin da bambino a disegnare e suonare il pianoforte, fino all’adolescenza quando inizia a studiare canto.

Il rientro definitivo in Italia coincide con la decisione di prendere sul serio le sue passioni e dare voce alla sua creatività, così senza riuscire più a smettere di scrivere canzoni inizia a ricercare il suo sound cimentandosi nelle prime produzioni. Con gli anni inizia una carriera come autore e produttore musicale per artisti emergenti e al contempo decide di focalizzarsi finalmente sul suo primo progetto musicale.

Foto: Stella Giulia Casarin

Artwork: Facciocosepunto

Crediti video

Video: Michelle Pan

Art direction & styling: Facciocosepunto

Crediti audio

Testo e musica: Matteo Gargano

Pianoforte: Raffaele Scogna

Registrato, prodotto e mixato da Federico Carillo presso Monnalisa Studio

Master: Giovanni Versari