MAREA: guarda in anteprima il video “Le regole del gioco”

A due mesi dal successo di “Nanosecondo”, torna con un nuovo imperdibile singolo Mariachiara Gianfelice in arte Marea, giovane e talentuosa cantautrice pugliese classe 1993.

La sua musica rispecchia le contraddizioni umane con un sound che richiama la tradizione cantautorale italiana e internazionale, pur subendo il fascino dell’indie-pop e della world music.

Lo strumento cardine è il pianoforte, tra testi impegnati e sonorità fiabesche.

Supportato da un iconico artwork curato da Elisa Melarosa e in uscita sulle piattaforme streaming il 31 marzo 2023, “Le regole del gioco” è una divertente provocazione femminista che denuncia quella serie di “dispari opportunità” che la nostra cultura e società riservano ancora oggi alle donne. Questa canzone è nata da un motivetto che improvvisai al piano poco prima di andare al concertone dell’ #unomaggioliberoepensante di Taranto. Il ritornello vuole ficcarsi nella testa di tutti, indistintamente, per indurci a essere davvero sempre più consapevoli e rispettosi verso un unico genere, quello umano, specifica la stessa Marea.

Così come per il precedente singolo, ad accompagnare “Le regole del gioco” trovate un efficace videoclipdiretto da Enrico Acciani e girato principalmente all’Arena della Vittoria di Bari (storico impianto sportivo della capitale pugliese).

A parlarcene è la stessa Marea: Nel videoclip di Le regole del gioco ho pensato che una partita di calcio potesse rappresentare in maniera efficace e divertente il problema del gender gap e gli stereotipi che ne derivano. Questa volta a giocare sono le donne – interpretate da alcune cantautrici emergenti della scena barese – troppo spesso considerate lavoratori di serie B. A tifare per tutte, invece, dei magnifici ragazzi pompon. Invertire i ruoli può aiutarci a riflettere sui pregiudizi che ancora oggi plasmano il nostro modo di vivere e di pensare? Forse sì.

Queste invece le parole del regista: Quando Marea mi ha chiesto di curare la regia di questo video ho subito pensato che il soggetto che aveva partorito fosse già efficace di suo. I ruoli ribaltati in questo gioco delle parti sono estremizzati e invertiti quanto basta per ironizzare sulle convenzioni e gli stereotipi sociali legati ai sessi. Ho cercato di dare forma alle idee di Marea attraverso un’estetica che conciliasse la coreografia con la semplicità delle immagini e il messaggio che il testo del brano evoca.

“Le regole del gioco” è un singolo fresco, attuale e assolutamente al passo coi tempi, perfetto per accompagnarci in questo primo scorcio di stagione primaverile. Pronti a canticchiarlo come se non ci fosse un domani? Buon ascolto e buona visione.

MAREA

Marea è il progetto di Mariachiara Gianfelice (classe ’93), cantautrice barese che si racconta attraverso il pianoforte, tra testi impegnati e sonorità fiabesche. Pianista classica di formazione umanistica, nel 2022 esordisce sul palco del Pax Festival, per poi partecipare alla Festa dei Popoli, alla rassegna di musica inedita “Piccola Sbronza” e al Bari in Jazz Festival. In un mondo in cui emergere sembra l’unica strada possibile, la scelta di ascoltarsi e di lasciarsi attraversare con folle e poetica curiosità porta Marea a definirsi una cantautrice sommersa. La sua musica rispecchia le contraddizioni umane con un sound che richiama la tradizione cantautorale italiana e internazionale, pur subendo il fascino dell’indie-pop.

https://www.instagram.com/marea.chi/

https://www.facebook.com/Mareachiara1

CREDITS BRANO

Autore: Marea (Mariachiara Gianfelice)

Compositori: Marea (Mariachiara Gianfelice), Alessandro Grasso

Cori: Francesca Celiberto, Mariachiara Gianfelice, Cristiana (Kocri) Sorrenti

Produzione: Alessandro Grasso

Mixing: Alessandro Grasso

Mastering: Giovanni Versari

CREDITS VIDEO

Prodotto da Marea (Mariachiara Gianfelice)

Diretto da Enrico Acciani

Soggetto di Marea (Mariachiara Gianfelice)

Dronista: Anthony de Tommasi

Coreografie: Roberto Capone

Trucco: Noemi D’Alessandro

Facilities: Claudio Chiarantoni, Nicolò Colaianni, Ilaria Dell’Anna, Enrica Sgobba

Con: Ilenia Angarano, Roberto Capone, Enrico Ciocia, Ilaria Dell’Anna, Mariachiara Gianfelice, Federica Guido, Danilo Maiullari, Letizia Muro, Simone Prete, Cristiana (Kocri) Sorrenti, Enrica Sgobba, Alessia Tullo, Alessandra Valenzano, Simona Valenzano, Marco Vino

Si ringraziano: Francesco Penna, Pietro Petruzzelli, De Santis NCC, Spazio 13