MARCOS: guarda in anteprima il video “I Capodogli”

È uscito il 31 maggio “I capodogli” il nuovo singolo di Marcos, compositore milanese di origini brasiliane. Distribuito da The Orchard, il brano è un dance-rock che parla della necessità di adattamento, sfruttando una metafora che, tramite il viaggio, tocca la capacità di dialogo tra mondo esterno ed interno di ognuno.

È la storia di un viaggiatore, come quelli partiti dalle coste portoghesi nel XV secolo, che deve adattarsi a una nuova vita, stretta su una barca.

Adattamento che egli osserva anche attorno a sé, sorprendendosi nel vedere come i capodogli si siano adattati a dormire in verticale.

Un brano che parla alle nuove situazioni che incontriamo nella vita: il protagonista parte con le sue paure, e con coraggio, verso l’ignoto (il mare, blu e profondo), portando la fiducia in sé stesso nell’affrontare ciò che verrà. Adattamento che, tuttavia, non cerca di snaturare la nostra anima profonda, ma vuole essere come l’acqua che rimane la stessa nonostante possano cambiare le forme dei bicchieri che la contengono. Seguire le proprie inclinazioni, e saperle modellare in base ai nuovi equilibri che ci si possono porre davanti, è il messaggio de “I capodogli”.

MARCOS

Marcos Cortelazzo, italo-brasiliano classe 1984. Musicista e autore, suona in diverse formazioni (Seven Jay, Laika Vendetta, Hoka Hey) sia come chitarrista che come produttore. Nel suo percorso musicale ha diviso il palco con artisti come Niccolò Fabi, Linea 77, Iosonouncane, Paolo Benvegnú, Rezophonic e altri ancora.

Nell’autunno del 2023 pubblica il suo primo disco “Gradi di libertà”, quattro brani che affondano le proprie radici nel rock, ma dove alle chitarre distorte sono accostate escursioni in territori elettronici ed acustici. I suoi brani scandagliano l’universo psicologico umano, traendo spunti dalla scienza così come dalla filosofia, cercando trame di pensieri universali in contesti quotidiani.

Nel 2024 l’attività di Marcos continua con la pubblicazione di singoli, è di gennaio infatti “Prolifica”, mentre altri brani tra cui “I capodogli” sono attesi per il 2024.

https://instagram.com/marcos.cortelazzo