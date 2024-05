LIQUEEDO: guarda in anteprima il video “Out of Nowhere”

Out of nowhere è un brano ispirato ad un amico in un momento di sconforto e riflessione sulla vita e che affronta più in generale il tema dell’amicizia e delle difficoltà di cui è intriso il turbinio caotico dell’esistenza.

Setacciando il disagio collettivo disseminato di modelli di vita sordidamente tossici il pezzo, dal sound rock’n roll, è un appello ad abbracciare le nostre eccentricità ed amare le nostre unicità, preservando l’esuberanza giovanile per contrastare la fugacità del presente.

La linea melodica incalzante si erge con leggerezza ad inno irriverente contro la demonizzazione dei momenti di solitudine e malinconia che provocano tra la “folla” scie di risate echeggianti e sguardi di disapprovazione. Il testo vuole essere una carezza alla personalizzazione dell’individuo e all’allontanamento da quelli che sono gli standard espressivi della società, promuovendo la semplicità ed innalzandola a catalizzatrice di sorrisi autentici e motore quotidiano.

In sintesi, amico mio, ama te stesso e i tuoi errori, ama le cose semplici e non dimenticare chi tu sei!

LIQUEEDO

Liqueedo, alias Arturo Molinara, è un cantautore di Salerno che fin dalla tenera età è stato amante della musica inglese e della cultura della terra d’Albione.

A soli 14/15 anni, spinto dal suo migliore amico, inizia a cantare in una cover band cantando Rolling Stones, Oasis, Sex Pistols in mezzo a ragazzi più grandi di lui; allo stesso amico, nel lontano e intenso 1999, promette che, prima o poi, avrebbe pubblicato un album e che lo avrebbe dedicato a lui.

Con la sua prima band, gli Oceans, inizia ad esibirsi dal vivo, dapprima nei locali della sua città e, ben presto, in giro per l’Italia.

Il primo demo produce una scossa fra radio e giornali, i pezzi vengono passati in radio italiane ed estere fino alla prestigiosa Insomnia Radio Uk che mette a rotazione il pezzo “Echoic Memories”.

La canzone ottiene un buon successo tra gli attenti ed esigenti ascoltatori inglesi che premiano il pezzo come “il più interessante del momento” chiedendo , tramite commenti e messaggi a raffica, nuovi pezzi e un album.

Dopo una pausa forzata da un brutto incidente, Liqueedo riprende in mano gli strumenti ed inizia, nel periodo covid, un nuovo progetto insieme ai suoi vecchi amici e musicisti Andrea Bruno, Gianmario Galano e Federico Cozza, in cui passato e presente si mescolano.

Le canzoni vengono notate da Marco Biondi (storico dj radiofonico di Radio Deejay, Radio Virgin e Radio Rock 106.6 nonché produttore discografico) e Liqueedo viene quindi scritturato da Sorry Mom!

Attualmente sta preparando il suo primo album presso la GOLDMINE Records che sarà distribuito dalla Universal Music per la label Be NEXT Music.