LEUMANN + Ka-tet: guarda in anteprima il video live @ VDSS Studio

Fuori su tutte le piattaforme digitali da giovedì 22 febbraio 2024 il nuovo disco di Leumann, progetto solista di Manuel Parisella. “Here is not Here” è un flusso di coscienza, qualcosa di vicino a un concept album. Al tempo stesso lontano. Un non luogo come quello che si crea nella nostra testa quando affrontiamo i momenti di dolore oppure quelli di gioia. Una serie di impulsi diversi e continui che utilizzano i nostri corpi per propagarsi, frequenze che ci attraversano e vanno a risuonare nei posti in cui la nostra anima si è consolidata, rievocando memorie passate o future.

Durante le registrazioni ci siamo lasciati andare a una sorta di improvvisazione in differita. Niente partiture o parti stabilite prima ma semplicemente dopo qualche ascolto abbiamo registrato. Hanno contribuito, in maniera fondamentale, i musicisti che prima di ogni altra cosa ancora fanno parte della mia famiglia musicale. Fabiano Pittiglio con le sue corde vocali ha dato voce ai pensieri. Raffaele Bove con contrabbasso e basso ha creato melodie a volte malinconiche a volte minacciose. Massimo Ceci che con batteria e percussioni ha creato la pulsazione vitale che manda avanti il corpo. Virgilio Volante al piano elettrico ha reso lo strumento voce narrante che ci accompagna in questo viaggio. Il dolore e la gioia nella testa di un eremita.

LEUMANN

Leumann è un progetto di Manuel Parisella che non si pone barriere e limiti di genere musicale. Questa volontà di superare le definizioni lo porta a concepire musica come dei flussi fortemente legati al momento in cui nascono. Caldi synth analogici, fredde elaborazioni digitali, manipolazioni realizzate su nastro magnetico sono la sua cifra stilistica. Il debutto è avvenuto nel 2019 con “Dystopian Land(e)scape”, EP realizzato su un 4 piste a cassetta, pubblicato dalla statunitense Gertrude Tapes. Nel 2021 realizza la colonna sonora del film “Come una vera coppia” di Christian Angeli, vincitore di diversi premi in festival nazionali e internazionali. Dopo due anni di lavoro si appresta a pubblicare il prossimo disco, “Here is not Here”, una passeggiata nel non luogo interiore che è il nido del nostro Io.

Leumann: voce, sintetizzatore, campionamenti, chitarra elettrica, organo elettrico

Fabiano Pittiglio: voce

Raffaele Bove: basso elettrico, contrabbasso

Massimo Ceci: batteria, percussioni

Virgilio Volante: pianoforte elettrico



Registrato al Salotto Orwell

Prodotto da Leumann

Mastering fatto da Filippo Passamonti al VDSS Studio