LELAND DID IT: guarda in anteprima il video “Spoiled”

A 6 anni dalla loro ultima fatica discografica, tornano ad affacciarsi sulle scene i pugliesi LELAND DID IT, band di culto della scena musicale indipendente del Sud Italia, con la loro consolidata miscela a base di alternative rock, post punk ed elettronica.

“Spoiled” è la prima anticipazione dalla terza release ufficiale del quartetto, “Hotel Moderno”, in uscita a inizio 2023 per la label/collettivo Dischi Uappissimi (LAZZARETTO, Checco Curci, Bouvier), con distribuzione affidata ad Artist First.

Un brano incazzato e di pancia, che apre uno spiraglio tra gli LCD Soundsystem e i Nine Inch Nails, ed è impreziosito da uno splendido artwork curato da Mirko Ostuni (@mirkojira).

Il nuovo atteso singolo dei LELAND DID IT esce ufficialmente il 18 novembre su tutte le piattaforme digitali, registrato dal componente della band Giuseppe di Lorenzo (Orbita Dischi), mixato dal fedele Fabrizio Faco Convertini e masterizzato dal leggendario Amaury Cambuzat degli Ulan Bator al Let Go Ego Sound di Napoli.

I responsabili del mondo che stiamo ereditando sentenziano le nostre mancanze e inadeguatezze.In realtà sono forme di dissenso, risultato di un istinto che porta qualcuno a sfuggire al controllo soffocante della società, e a contestarne i valori.

Manifesto/ammissione: siamo tutto ciò che ci accusate di essere, ma il tempo scorre e in ogni caso costruiremo un mondo che ci appartiene. (LELAND DID IT)

LELAND DID IT è una band pugliese, che combina sonorità alternative rock o post punk con l’elettronica.

In attività dal 2014, ha prodotto e distribuito un EP “Cake_Tales” (2014), e un LP “TEMPO” (Piccola Bottega Popolare – 2016), oltre a numerosi remix e collaborazioni.

Dopo due tour italiani promozionali (2015 e 2016), la band è selezionata al festival “Linecheck” di Milano fra i 4 progetti emergenti del 2016.

Al tour europeo (Francia, Austria, Germania, Svizzera) del 2017, e al tour italiano del 2018 segue un momento di pausa, in cui avviene un cambio di formazione. Da 5, gli elementi passano a 4, sperimentano un sound differente, entrano nel roster di Dischi Uappissimi e avviano le registrazioni del nuovo album.

CREDITS SINGOLO “SPOILED”

Prodotto da LELAND DID IT

Musica di: Vittorio ‘Bruno’ Di Lorenzo, Vittorio Di Lorenzo ‘Biondo’, Michele Scagliusi e Giuseppe Di Lorenzo

Testo di: Michele Scagliusi

Rec di Giuseppe Di Lorenzo presso Leland House e Orbita Studio – Conversano

Mix di LELAND DID IT e Fabrizio Faco Convertini

Master di Amaury Cambuzat (Ulan Bator) presso Let Go Ego Sound – Napoli

© e ℗ Dischi Uappissimi

Distribuzione: Artist First

Artwork: Mirko Ostuni @mirkojira

Videoclip di Antonio Stea & Mirko Ostuni