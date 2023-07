LEANÒ: guarda in anteprima il video di “Radio”

E’ uscito a giugno per Stazione Musica Records e in distribuzione Artist First il nuovo singolo di Leanò, dal titolo “Radio“. Un nuovo singolo per la cantautrice di Milano che ci racconta una vendetta estiva, rigorosamente mancata, con un brano che nasce e viene scritto per non fare Uma Thurman in Kill Bill. Sbalzi d’umore, cene bruciate, la rabbia che si balla anche, nuovi tunnel musicali di atmosfere subacquee. Com’è iniziato tutto? Con una radio buttata dalla finestra.

Leanò è una cantautrice e musicista milanese. Di origini cilentane, con un un approccio sperimentale e di ricerca, Leanò unisce sonorità indie-pop/urban a richiami della tradizione folk del Sud Italia. I temi delle sue canzoni vengono affrontati con un linguaggio semplice e onirico, che riflette una lettura curiosa e attenta sia del mondo che la circonda, sia del proprio mondo interiore.

Come vi siete incrociate tu e Giulia e cosa vi ha spinto a collaborare in questa insolita folie à deux di videomaker (per Giulia) e cantautrice?

Leanò: Ci siamo conosciute sul set di “Milano, il singolo che ha preceduto “Radio”.

Durante le riprese mi ha colpito da subito l’occhio di Giulia: aveva fatto delle riprese

molto belle e spontanee. Aldilà della stima artistica ci siamo trovate anche dal punto

di vista umano, quindi collaborare insieme è stato un processo molto naturale

Giulia: Mi ha sempre divertito creare contenuti per il mio progetto e un annetto fa ho

iniziato a dedicarmici di più e provare a farlo anche per realtà esterne alla mia. In

quest’ottica ho scritto ad Arianna Puccio (studiocemento) per assisterla e ho

conosciuto Eleonora proprio così, su un set. Poi siamo diventate amiche.

Vi siete confrontate su come doveva essere il video, oppure vi siete fidate della vostra sintonia?

Leanò: Mi sono fidata di Giulia. L’art direction in generale e i contenuti erano già

stati curati da Arianna (Studio Cemento). Dopo un confronto con Giulia abbiamo

scelto di fare qualcosa in mixed media – che è una tecnica in cui mi sono imbattuta

recentemente e mi affascina molto. Giulia è riuscita a utilizzare e ri-mediare tutto in

modo originale, che per me è una delle cose più importanti (soprattutto per questo

brano). Poi esteticamente mi piace molto!

Giulia: Il video è stata una proposta che è uscita successivamente alla realizzazione

dei contenuti per il brano, che era stata diretta da Arianna. Volevamo creare qualcosa in mixed media (la tecnica di questo video) e abbiamo pensato tutte assieme che un lyric video potesse essere la soluzione migliore. Ho rielaborato le riprese fatte da Arianna, editandole e poi trasformandole in quello che è uscito. Eleonora si è fidata e spero non si sia pentita haha

Giulia, tu sapevi il significato del testo di questo brano? Che cosa pensi possa raccontare di Leanò, e cosa di te?

Giulia: Eleonora mi ha passato il brano e il testo prima che io iniziassi a pensare al

video, quindi ho avuto modo di ascoltarlo con attenzione, anche live. Penso che il

tratto principale che emerge da questo e altri brani di Eleonora sia che è una persona

molto coraggiosa, nel senso che non ha paura di dire e fare quello che serve. A me

questo piace molto, e lo condivido, perché penso che essere schietti sia sempre in

qualche modo legato all’essere persone trasparenti.

Qual è la particolarità e rarità di questo video?

Giulia: E’ realizzato in mixed media, il che significa che le riprese vengono divise in

singoli frame, stampate, rielaborate dal vivo (quindi non digitalmente), e poi

scannerizzate e montate in modo da ricreare la sequenza video originale. E’ un lavoro molto lungo, considerato che per un secondo di filmato bisogna elaborare 12

fotogrammi 🙂 Sto cercando di portare avanti questo stile e sperimentarlo il più

possibile in varie forme, perchè da la possibilità di giocare molto e ottenere una

texture video molto “grezza”, contrariamente al digitale.

Leanò: Secondo me usare la tecnica mixed media, oltre a essere un lavoro molto

impegnativo e originale, vuol dire anche sperimentare con diverse forme d’arte e

creare esperienze visive a cui in Italia non siamo ancora abituati. Allo stesso tempo

mantiene, conserva e preserva un che di analogico, di ritorno alla manualità, quindi

risulta una soluzione familiare, ma innovativa.

Collaborerete presto insieme anche in altri modi?

Leanò: Perché no? 🙂

Giulia: Penso proprio di si. Per ora stiamo imparando a fare dj set assieme 🙂

Leanò: DJ set elfici e fatati

