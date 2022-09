LAIKA NELLO SPAZIO: guarda in anteprima il video “Macerie”

Il secondo singolo “Macerie” con relativo videoclip ufficiale, anticipa il secondo album della band previsto per Ottobre 2022, che conferma il sodalizio con Overdub Recordings.

Così i Laika Nello Spazio presentano il brano: “Un piccolo spaccato di vita. Uno sguardo rivolto al passato. Cumuli di macerie lasciati alle spalle che pesano ma che non danno spazio a rimpianti. Ci sono momenti in cui è d’obbligo fermarsi e trovare un momento d’introspezione per tirare le somme. L’io narrante pensa alla sua vita con un senso di libertà e leggerezza, tanto dal “rifare gli stessi errori” del passato, qualora fosse necessario. Ma diventa consapevole di quanto è sempre stato vittima dell’inerzia e del pregiudizio, tanto da compromettere anche l’approccio alle relazioni e all’amore. Ne deriva quindi un senso di dicotomia, di ambivalenza di emozioni e il bisogno di mettersi in discussione.”

I Laika Nello Spazio nascono nel 2016 a Rho (Mi) dall’incontro tra Vittorio (basso e voce) e Marco (batteria). Dopo la registrazione della prima demo si unisce alla band Simone, anche egli bassista. Il trio inizia a comporre i brani che andranno a far parte dell’album “Dalla Provincia”, rilasciato il 5 Aprile 2019 per Overdub Recordings. La release è stata anticipata dalla pubblicazione di due videoclip: “Il Cielo sopra Rho” e “La scala di grigi”. Lo stile della band si fonde sulla commistione di varie contaminazioni musicali e letterarie unite da una forte esigenza comunicativa. Il sound è allo stesso tempo scarno e diretto, quanto volto alla ricerca di intrecci armonici e melodici dei due bassi. L’album “Dalla Provincia” è sostanzialmente un’introspettiva riflessione sulla condizione umana dei nostri tempi. E’ un disco che parla di cambiamento, che racconta storie…storie di persone comuni. Un disco che si pone molte domande, che condanna l’uomo per la sua natura egoista ma che allo stesso tempo lascia spazio a qualche sorta di speranza. Valutato tra i migliori esordi discografici in ambito indipendente. La band continua il sodalizio con Overdub Recordings che licenzierà il loro secondo disco previsto per Ottobre 2022.

