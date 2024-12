LA MONARCHIA: guarda in anteprima il video “Qualcosa di diverso”

“Qualcosa di diverso” è il nuovo singolo de La Monarchia, disponibile su tutti i canali digitali, in distribuzione Believe da venerdì 22 novembre 2024. Si tratta di un brano che parla di resistenza, di determinazione ma anche di fallimenti. É un inno a rimanere aggrappati saldi ad un’idea anche quando la corrente ci spingerebbe via, anche quando la cultura del successo alimentata dai numeri ci convincerebbe a mollare la presa.

Un nuovo importante capitolo per la band rock, che vanta un percorso nella scena indipendente sin dal 2014: il primo di quattro singoli che rappresentano un piccolo concept sul diventare “grandi”: una fotografia dell’ultimo avamposto della giovinezza prima del passaggio all’età adulta; in mano una valigia pesante, piena di ambizioni e di certezze da ricollocare.

Il brano inoltre è stato prodotto e registrato dalla band che qui ha scelto di mettersi in gioco senza alcun compromesso artistico.

LA MONARCHIA

Insieme dal 2014, La Monarchia sono Giulio Barlucchi, Matteo Frullano e Lorenzo Falorni. La loro collaborazione si traduce in poco più di un anno nel disco d’esordio, prodotto da Glauco Boato (Neko at Stella), “Parliamo dieci lingue ma non sappiamo dirci addio“, uscito per Dischi Soviet Studio. Seguono poi diversi singoli , tra cui “Ossa” e “Hai perso ancora”, pubblicati con l’etichetta milanese Flebo Records.

La band si distingue fin da subito per un’intensa attività live esibendosi su palchi di club e festival rilevanti come Beat Festival e M.E.I. di Faenza e collezionando diverse aperture ad importanti band e artisti del panorama nazionale come Fast Animals And Slow Kids, Il Teatro Degli Orrori, Giorgio Canali, Sick Tamburo e altri ancora.

