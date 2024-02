LA CRUNA DEL LAGO: guarda in anteprima il video “Giostra”

Chi non ha mai pensato “fermate la giostra, voglio scendere!” negli ultimi anni? Sopraffatti da negatività e paure, sotto un carico di pressione e controllo ormai insopportabili, sentiamo il forte bisogno di nuove possibilità e nuovi spazi in cui respirare a pieni polmoni per non sentirci più sudditi ma vivere al pieno delle potenzialità.

Tastiere settantiane in evidenza sulla sezione ritmica martellante richiamano la velocità, l’urgenza e l’ansia, quella sensazione di capogiro che si prova quando intorno a noi tutto è fuori dalla nostra portata. Saranno le melodie ariose delle corde di floydiana memoria e della voce a lasciare tregua e trasmettere speranza.

Ad elevare al massimo l’efficacia del messaggio contribuiscono le immagini del videoclip ufficiale che accompagna il pezzo.

Questo è “Giostra”, il brano chiave dell’album “Schiere di sudditi” a firma della band prog toscana La Cruna del Lago.

LA CRUNA DEL LAGO

La Cruna del Lago nasce agli inizi del 2021 tra le province di Siena e Firenze. Quattro musicisti, compagni di palco nei contesti più disparati, hanno deciso di unire le loro forze per la creazione di un progetto completamente nuovo, ispirato al miglior progressive anni Settanta senza disdegnare le contaminazioni più moderne di questo variegato filone musicale.

In poco tempo la band ha già calcato palchi di rilievo, come il Trasimeno Prog Festival 2021 di Castiglione del Lago (PG) in apertura al Banco del Mutuo Soccorso e il Prog+1 Fest 2023 di Veruno, oltre ad aperture a New Trolls e Banco del Mutuo Soccorso e un tour insieme a un’orchestra sinfonica in cui, oltre ai propri brani originali, la band ha reso omaggio al Maestro Battiato.

La line-up della Cruna del Lago comprende:

Carmelo Junior Arena (voce e tastiere): ha alle spalle numerose collaborazioni con studi di registrazione come turnista e arrangiatore e con diverse band. Oltre a suonare ne La Cruna del Lago e in altri progetti paralleli, ha all’attivo un’intensa attività didattica, insegnando pianoforte e tastiere.



(chitarre): ha collaborato con i migliori musicisti della capitale e ha preso parte a numerose produzioni discografiche. Autore televisivo e musicale, ha all’attivo una partecipazione al Premio Tenco. Matteo Tuci (basso): formatosi all’Accademia Musicale di San Casciano Val di Pesa (FI) e in seguito presso il Modern Music Institute di Empoli, ha conseguito laurea triennale alla Siena Jazz University e frequenta il Biennio Pop/Rock presso il conservatorio Giuseppe Verdi (Milano). Ha lavorato con orchestre e agenzie di spettacolo e neglispettacoli del comico Maurizio Colombi.



(basso): formatosi all’Accademia Musicale di San Casciano Val di Pesa (FI) e in seguito presso il Modern Music Institute di Empoli, ha conseguito laurea triennale alla Siena Jazz University e frequenta il Biennio Pop/Rock presso il conservatorio Giuseppe Verdi (Milano). Ha lavorato con orchestre e agenzie di spettacolo e neglispettacoli del comico Maurizio Colombi. Andrea Bruni (batteria): batterista professionista da vent’anni, Ha studiato con alcuni dei migliori insegnanti italiani e da vent’anni suona professionalmente. Ha preso parte a numerosi progetti, spaziando dal rock al jazz, dal musical alla canzone d’autore. Collaboratore di alcune riviste per batteristi, è anche insegnante di batteria.

Carmelo, Pino e Andrea hanno fatto parte dal 2018 al 2020 della storica progressive band Il Rovescio della Medaglia, con cui hanno registrato anche un disco.

