LA CHANCE SU MARTE: guarda in anteprima il video “Iene” (Live Studio Version)

“Iene” parla della voglia di viaggiare e di viversi a pieno ogni momento con la giusta leggerezza e spensieratezza dell’estate. Le sonorità del brano richiamano l’R&B ed il Soul, con l’aggiunta della chitarra solista distorta che richiama il mondo della fine degli anni ’60 inizio anni ’70.

“Dopo l’uscita del nostro ultimo EP “Rave”, che ci ha accompagnato per tutta l’estate, abbiamo deciso di regalarvi un altro singolo: “Iene” – Dichiara la band – È un tassello importante del nostro cammino, perché innanzitutto è il primo brano del nuovo lavoro che sta prendendo forma ma soprattutto perché è un brano al quale siamo molto affezionati, un brano che ha il sapore del viaggio e dell’estate. Abbiamo scelto Settembre per l’uscita del brano, proprio perché volevamo che fosse presente in tutti noi quella velata malinconia della fine dell’estate e dei bei ricordi legati ad essa cosicché avremmo avuto tutti l’occasione di rivivere ancora una volta quei momenti!”

LA CHANCE SU MARTE

“La Chance Su Marte” è un progetto nato nel 2016. Composto da 5 ragazzi della città di Ancona, la formazione propone brani originali in italiano appartenenti al genere indie pop con contaminazioni rock. Le influenze principali derivano da artisti, sia italiani che stranieri, come Motta, i Management, Black Pumas, Frah Quintale e gli Alabama Shake. Ad oggi il sound si sta evolvendo integrando suoni che derivano dall’hip hop, dal soul e dal mondo latino. Il gruppo collabora con l’etichetta discografica ferrarese “Alka Record Label” ed è grazie a questa collaborazione che affina la scrittura in italiano scegliendo come nome del progetto “La Chance su Marte”, omonimo del primo singolo. “La Chance su Marte” ha lavorato in studio con produttori come Luca Pernici e Manuele Fusaroli e attualmente si sta dedicando alla produzione di nuovi brani.

