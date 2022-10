KATE KLEIN: guarda in anteprima il video “Lividi”

“Lividi” e’ il nuovo singolo di Kate Klein. Un pezzo a cavallo tra il new punk e l’indiepop caratterizzato da un songwriting sarcastico che dipinge perfettamente la realtà distopica in cui ci troviamo. Una vibe un po’ asettica e disillusa tipica di una generazione che da una parte lotta per un futuro e dall’altra non sa se questo effettivamente esiste.

Un brano che conferma l’attitudine unica di quest’artista. Canzoni facili e veloci, che sotto l’apparente leggerezza nascondono sarcasmo, ironia e una visione della realtà’ disillusa. Messaggi da ascoltare e in cui riflettersi.

“L’ho scritta a Gennaio nel mezzo di una crisi esistenziale in un periodo in cui vivevo la mia vita al limite.Dopo aver tentato invano di annegare le mie emozioni nel Jack Daniel’s (a volte pero’ bevevo quello alla mela perché’ mi dava meno la stecca) e’ arrivata Lividi, con la speranza che un dottore immaginario mi potesse salvare da questo mal di cuore e da questa realta’ in cui non trovavo piu’ una direzione. 666 pronto sono il diavolo la prego dottore mi possa curare da questo mal di vivere un cerotto al cuore’… ecco io sono il diavolo, confuso dall’essere caduto in tentazione. Sono lividi a cuore aperto che restano sulla pelle come punti di sutura. Sono brividi.,…’’ la dualità contrastante del proibito fatto di sensi di colpa e brividi forti”

Kate Klein, di base a Venezia, Londra e Los Angeles e’ un’artista, polistrumentista senza confini, sia musicali che territoriali che e’ stata in grado di creare un proprio unico genere musicale, frutto di un mix perfetto tra new Punk wave, Hip-Hop ed Emo-Pop. Da sempre innamorata della musica, fonda la sua prima band a 14 anni, dove impara a comporre e a suonare chitarra, basso e batteria. Determinata ad intraprendere una carriera musicale, nonostante la disapprovazione della sua famiglia, all’eta’ di 18 anni parte per Londra con uno zaino, 500 euro in tasca e una determinazione incrollabile.

Il primo successo commerciale di Kate arriva nel 2018 con il singolo pop EDM “Shooting Stars” che entra quasi subito nella top 10 chart nel Regno Unito catalizzando l’attenzione di diversi media nazionali britannici tra cui Press party, Music Week, Vents, Music Daily e tanti altri. Consolida il successo internazionale con la pubblicazione del terzo singolo “You So Extra” di cui il video e’ stato promosso sugli schermi presenti in tutte le venues del The Chainsmokers 2019 US Tour. Il singolo Emo pop, “Kill My Heart”, ispirato al sound dei Pixies, ha anch’esso ottenuto il supporto di molti media sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, dove e’ stata definita “la melanconica felice”, un contrasto che la rende unica: forte ma vulnerabile e immediatamente riconoscibile, innocente pop gal con una pelle da dura rocker.

