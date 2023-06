JeBel: guarda in anteprima il video “Goodbye”

Goodbye è il nuovo singolo di JeBel (Pioggia Rossa Dischi): l’artista siciliano, che ha superato i 45.000 streaming con l’ultimo singolo, “Vienna”, inaugura un nuovo percorso musicale dalle atmosfere contemporanee e dal sound metropolitano.

Originario di Catania, oggi diviso tra Roma e Milano, JeBel ci regala un brano fortemente autobiografico. GOODBYE parla della dicotomia che si prova dentro quando ci si sposta di città in città per trovare quel luogo che saremo in grado di chiamare “casa”: da un lato la nostalgia, il senso di colpa, la paura, dall’altro la necessità di non mettere un punto alla propria ricerca e trovare, nelle mani che ci accolgono, una risposta alla nostra inquietudine.

JeBel adagia su intrigante riff di tastiere un conscious hip hop fatto di immagini nitide, riflessioni metriche e stati d’animo che sfociano in un contemporary R&B pieno di gusto.

Goodbye

Goodbye è un brano dalla matrice malinconica, mascherata dal sound, dal groove e dal flow. In questo pezzo ho riversato gran parte di quelle sensazioni che mi accompagnano fin dalla prima adolescenza: il rapporto controverso con la terra in cui sono nato, la frustrazione di non percepire nessun luogo come “casa”, la voglia di scappare, la paura di non essere abbastanza, né per me né per le persone che mi amavano e a cui tenevo.

Tutto questo contrastato solo dalla speranza di un futuro migliore, nel quale avrei finalmente trovato “la casa che mi spetta”, e forse avrei finalmente avuto la forza di ritornare da dov’ero partito e dire “ce l’ho fatta”.

JEBEL

JeBel, classe ’97. Nato a Catania, vive gli anni universitari tra Roma e Milano: questo gli permette di crescere e approfondire il suo bagaglio artistico attraverso gli incontri nell’underground musicale delle metropoli.

Scrive e canta da sempre. Mescola le sonorità pop e urban in liriche autobiografiche, avvicinandosi al mondo R&B.

https://www.instagram.com/__jebel__/