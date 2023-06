I DOLORI DEL GIOVANI WALTER: guarda in anteprima il video “Vertigini” live at Goldmine

“Vertigini” è la focus track del primo, omonimo, album della band campana I DOLORI DEL GIOVANI WALTER.

Un brano che ha il sapore di un’estate anni ’80, che evoca i tramonti sulla spiaggia ad Agosto, la voglia di abbandonarsi ad amori spensierati e ad ebbrezze leggere. Lasciarsi andare al mood e alle strutture della canzone è un modo per farsi trasportare come su un motorino in Costiera in due, con il vento caldo addosso e la voglia di arrivare al mare.

Nelle parole della band: “Abbiamo scelto come location per questo video il Goldmine studio di Maurizio Sarnicola perché è lì che è nato il nostro disco: quel luogo per noi significa casa ed è lì che abbiamo potuto apprezzare le competenze tecniche di Maurizio durante le registrazioni dell’album. Quindi ci è sembrata la scelta migliore per chiudere il cerchio”.

I Dolori del Giovane Walter è il titolo del primo omonimo album della band cilentana. Nove tracce che ripercorrono storie ed esperienze personali ma al contempo universali. Un collage fatto di storie d’amore, dove ogni brano è una piccola antologia. Il tema che fa da fil rouge all’intero lavoro è quello, appunto, dell’amore: nell’insieme si ritrova perfettamente espressa ogni sfumatura tipica di una relazione, dall’amore tossico a quello romantico, dall’amore ricambiato a quello non corrisposto, fino all’amore per la Natura, l’amore incondizionato che è motore del mondo.

I DOLORI DEL GIOVANE WALTER

IDDGW nascono nel 2017 da un’idea di Walter Valletta, giovane cantautore cilentano che inizia il suo progetto solista nel 2015. Nel 2017 si concretizza l’idea di creare una band con cui poter realizzare un progetto inedito, dal tiro indie pop ma con sonorità tendenti al rock contemporaneo della scena italiana. Si aggiungono gli elementi necessari alla formazione della band, con cui dare forma alle liriche e alla stesura dei brani. Nel Settembre del 2021 esce per Supermota Publishing il primo singolo, “Piano”, che incontra i favori di critica e pubblico raggiungendo fin da subito risultati per nulla scontati nell’attuale panorama discografico italiano. Seguono i singoli “Truman Show” (il cui video è stato trasmesso per diverse settimane in rotazione sul canale di MTV Italia), “Occhi rossi”, “Stanotte”, “Coralli” e “Veleno”.