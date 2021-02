I BREMA: guarda in anteprima il video “Il gioco del vino”

“Il Gioco del Vino” è il nuovo energico singolo de I BREMA. Il brano è un dialogo tra sensazioni sonore e immagini visive dettate dal testo, che hanno l’obbiettivo di portare l’ascoltatore a immedesimarsi in quello che è il sentire del protagonista: un ubriaco che girovaga per le vie del centro.

La ritmica è decisa ed incalzante, ripetitiva come un mantra, e viene incrementata da vari strumenti più o meno convenzionali, come una bottiglia di vino: la dinamica frenetica richiama in qualche modo lo stato misto di stordimento ed euforia, tipico di quando si è sotto l’effetto dell’alcol.



Il brano intitolato “Il gioco del vino”, racconta di un ubriaco che nel suo girovagare per le vie del centro, attraverso azioni e metafore, ci conduce gradualmente dentro al suo vissuto, ed è nel corso di questo viaggio che si iniziano a comprendere le motivazioni che lo hanno condotto in quella situazione. Con questo videoclip, attraverso la narrazione per immagini, la band ha voluto seguire la stessa logica: condurre l’osservatore in questo viaggio introspettivo, silenzioso e solitario del protagonista, che la stessa città deserta sembra richiamare. La band diventa la coscienza del protagonista, che si manifesta proprio quando lui, specchiandosi sulle superfici riflettenti della città, instaura un dialogo con il suo riflesso, il suo alter ego più profondo. Le maschere che il gruppo è solito indossare all’inizio dei concerti, in questo caso servono per rappresentare in chiave grottesca quei demoni che tormentato l’animo del personaggio, dai quali fa tanta fatica a liberarsi, e che sul finire del video, sembrano sopraffarlo in una lotta confusionaria. La battaglia infine sembra vinta, i demoni scomparsi, ma solo pochi attimi dopo ricompaiono, accompagnandolo nel suo cammino, come una cosa di cui non è facile liberarsi. Il suo viaggio continua, ma ha un messaggio rivolto alla “corte d’appello che si chiude in un cerchio per accusarlo” , e che ignara della sua condizione, “di riso si gonfia le guance”:

– Io vi rispondo, dietro ai vostri sorrisi in fondo, c’è un cuore che piange.-

Credits video

Regia: I Brema, Eleven creative lab

Produzione video: Eleven creative lab

Costumi: Elena Cingolani

Attore protagonista: Paolo Ticà



Credits Brano

Musica: I Brema, Giacomo Diamantini

Testo: Tobias Giacomazzi

Prod. Artistica e mix: Eugenio Bordacconi – Ganapati studio

Master: Andrea De Bernardi – Eleven Mastering

I Brema sono una giovane band della provincia di Macerata cheamalgama un folk-rock energico con testi sentiti e impegnati.

Nel dicembre 2017 esce il loro primo disco auto-prodotto, “Nessun Dove”, un viaggio nella loro visione del mondo. Il progetto trova fin da subito un notevole apprezzamento, permettendo al gruppo di varcare i confini regionali suonando in importanti contesti in giro per l’Italia e collezionando tra il 2018 e il 2019 un tour con più di 50 date che li porta ad aprire i concerti di band come: Pinguini Tattici Nucleari, Bandabardò, Selton, Bud Spencer Blues Explosion, Lorenzo Kruger (voce dei Nobraino), Meganoidi, Africa Unite, Eva Poles (Prozac+), Rezophonic e tanti altri.

Oggi il volto dei Brema è di Tobias Giacomazzi (voce solista, chitarra ritmica e synth) e Michele Grottesi (chitarra solista e seconda voce), con la collaborazione in veste di turnista del batterista Giacomo Diamantini.



