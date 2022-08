I BREMA: guarda in anteprima il video “Matusalemme”

E’ uscito l’8 luglio 2022 per MArteLabel “Matusalemme“, il nuovo singolo de I Brema. Un nuovo atipico singolo estivo per il progetto della provincia di Macerata formato da Tobias Giacomazzi (voce solista, chitarra ritmica e synth) e Michele Grottesi (chitarra solista e seconda voce) che ci regalano un brano dedicato a tutti gli ultimi romantici che pensano di non avere abbastanza tempo.



Matusalemme è il personaggio più longevo della Bibbia, che si è distinto dagli altri per sua lunga vita di 969 anni. Il brano è un dialogo dove il protagonista parla in prima persona con il Signore chiedendogli di poter vivere a lungo come Matusalemme. La richiesta è quella di poter “veder la fine delle sue preghiere”, arrivare cioè a capire un giorno se tutto quello fatto fino a quel momento sia veramente servito a qualcosa. Ma c’è una domanda che inizia a tormentare l’uomo nel corso delle strofe: – “Ha veramente senso una vita lunga se ti vengono a mancare tutte quelle cose che riescono a dare un valore a quel tempo?”. Si può morire anche da vivi, e questo il protagonista non lo aveva considerato. Intanto però il tempo scorre, ed è proprio avvicinandosi al momento della sua fine, che forse troverà le risposte a quelle domande, a cui una vita lunga non aveva saputo rispondere.



“Cosa ci sarà dopo? Mi sono bastati tutti questi anni per fare tutto quello che volevo?” – Ormai però è troppo tardi per le domande, conviene invece darsi da fare per riempire il tempo che rimane, perché in fin dei conti, anche Matusalemme è morto!

I Brema sono una giovane band della provincia di Macerata che amalgama un folk-rock energico con testi sentiti e impegnati. Nel dicembre 2017 esce il loro primo disco autoprodotto, “NessunDove”, un viaggio nella loro visione del mondo. Il progetto trova fin da subito un notevole apprezzamento, permettendo al gruppo di varcare i confini regionali suonando in importanti contesti in giro per l’Italia e collezionando tra il 2018 e il 2019 un tour con più di 50 date che li porta ad aprire i concerti di band come: Pinguini Tattici Nucleari, Bandabardò, Selton, Bud Spencer Blues Explosion, Lorenzo Kruger (voce dei Nobraino), Meganoidi, Africa Unite, Eva Poles (Prozac+) e tanti altri.

Dalla fine del 2018 la band collabora con l’agenzia di booking Core Concerti, che si avvale inoltre della collaborazione/staff dell’agenzia booking & management Make a Dream. A Febbraio 2021 esce il brano: “Il Gioco del Vino”, con il quale inizia la loro collaborazione con l’ufficio stampa torinese Libellula Music che prosegue in Agosto, con l’uscita del singolo “Resto nell’Home”. Ad oggi la band sta lavorando al nuovo disco che vede, insieme a questo singolo, l’inizio della collaborazione con l’etichetta: Beta Produzioni di Marte Label e l’ufficio stampa Conza Press.



Il volto dei Brema è di Tobias Giacomazzi (voce solista, chitarra ritmica e synth) e Michele Grottesi (chitarra solista e seconda voce).



