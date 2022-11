HUMANA: guarda in anteprima il video “Vedo chi sei”

La band Humana pubblica un nuovo singolo: “Vedo Chi Sei” porta con sé una scarica di sonorità legate al rock elettronico del progetto.

Questo è il secondo brano estratto dall’album “Un Altro Giorno”. Energia, una sezione ritmica granitica, riff orecchiabili e una voce che interpreta il pezzo con stile sono solo alcuni degli ingredienti di questa nuova uscita in collaborazione con Sorry Mom!.

Il videoclip di “Vedo Chi Sei” si fonde alla perfezione col pezzo, mantenendo le costanti di ritmo ed energia. Qui vengono raccontate le sensazioni di una persona all’interno di una relazione che si potrebbe definire disfunzionale e manipolativa.

La regia è ad opera di Giulio Cannata e Cage Moss, con la produzione ad opera di Borotalco TV.

Chi conosce gli Humana sa già che tipo di energia il progetto sappia portare con sé, mentre chi si trova ad un primo ascolto apprezzerà la carica e il sound perfettamente accordati con le immagini di questo nuovo singolo.

Il progetto rock-elettronico degli Humana nasce tra Latina e Rimini, dall’incontro tra Daniele Iudicone (voce, testi e melodie) e Lorenzo Sebastiani (registrazione, musiche e arrangiamenti).

Prodotti dallo stesso Lorenzo Sebastiani (già produttore e arrangiatore di artisti del calibro di Kelly Joyce, Dirotta su Cuba e con collaborazioni su tutta la scena musicale nazionale) debuttano con l’album omonimo Humana il 18 Settembre 2012.

L’album contiene Rock ‘N’Roll Robot, cover di Alberto Camerini rivisita in chiave rock-electro, uno dei brani più suonati nelle principali discoteche rock e live club d’Italia. L’album conteneva altri 7 inediti, il singolo inedito di debutto della band “Perso” e “Sottile”.

L’album Humana viene distribuito dalla Casa Discografica Halidon. I video del primo album riscuotono molto successo e sono visibili sul canale youtube della band e sono stati in rotazione su Rai Music e Match Music. In particolare, il video di Sottile rientrava nella classifica Top 30 dei Video delle Etichette indipendenti.

Dopo l’uscita dell’album, gli Humana partono per il loro Tour in tutta Italia.

Nei Live gli Humana, oltre a Daniele e Lorenzo, si arricchiscono con dei “session man” alla chitarra, batteria e basso.

Ad Autunno 2017 esce Karma, il Singolo accompagnato dal Video girato dal Regista Cosimo Alemà, che preannuncia il nuovo Album in uscita il 26 Gennaio 2018.

Dal 2017 Gli Humana vengono prodotti e distribuiti dalla Digital Music Label.

A Novembre 2020 esce Human Electro: tutti i migliori brani degli Humana rimasterizzati da Chris Gheringer.

Il 28 Aprile 2021 gli Humana sono tornati live con un Concerto Streaming in diretta dal Qube di Roma, direttamente sul Canale Youtube della Band e partono per un Tour in giro per l’Italia nell’estate 2021.