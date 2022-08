GUADIANO: guarda in anteprima “L’ultimo Fiore” (live version)

E’ uscito l’8 luglio “L’ultimo Fiore” (Epic/Sony Music Italy), il nuovo progetto discografico del talentuoso cantautore GAUDIANO, disponibile anche in versione fisica.

L’album si presenta come il perfetto biglietto da visita di un nuovo e rinnovato GAUDIANO, più maturo e consapevole. Appassionato e instancabile, nell’ultimo anno non ha mai smesso di mettersi alla prova e cercare nuove strade su cui tracciare il proprio percorso musicale per lasciare un segno indelebile. Con questo progetto il cantautore dimostra di non aver paura di osare e di saper abbracciare sonorità eterogenee pur conservando un’identità ben precisa.

Il fil rouge che lega i 10 brani è sicuramente la scrittura di GAUDIANO, tra le più incisive e autentiche del cantautorato italiano di nuova generazione, che spicca per l’immediatezza e la semplicità con cui riesce a comunicare sentimenti personali quanto condivisibili, raggiungendo anche le parti più recondite dell’anima e facendo breccia al primo ascolto.

GAUDIANO porterà “L’ULTIMO FIORE” live il prossimo autunno esibendosi domenica 30 ottobre ai Magazzini Generali di Milano e giovedì 03 novembre al Largo Venue di Roma. A queste date, che vanno a sostituire quelle inizialmente previste per aprile 2022 e rinviate a causa delle norme anti-Covid, si aggiungono quella di mercoledì 03 agosto all’Indiegeno Fest del Golfo di Patti (ME) e di sabato 24 settembre al Teatro Giordano di Foggia.

L’artista, inoltre, è attualmente protagonista a teatro di “Una volta nella vita (Once)”, spettacolo tratto dal film premio Oscar “Once” e vincitore di otto Tony Award e di un Grammy Award. Prodotto da Compagnia della Rancia e diretto da Mauro Simone, dall’11 novembre 2022 sarà in replica al Teatro San Babila di Milano e poi in tour in tutta Italia.