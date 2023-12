GRANELLI: guarda in anteprima il video “CQDP”

Disponibile dal 14 dicembre 2023, il video ufficiale di “CQDP” (acronimo di “Come Quando Dentro Piove”),singolo della band bergamasca GRANELLI, pubblicato e distribuito da Orangle Records (Ingrooves, Virgin Music Group), management e promozione a cura di Alka Record Label. Il brano anticipa l’uscita del nuovo EP, prevista nella primavera 2024, prodotto da Michele Guberti presso il Natural HeadQuarter Studio di Ferrara.

Il video di “CQDP” nasce dall’incontro della band Granelli con il regista Sergio Colleoni, che da subito apprezza le atmosfere e i contenuti della canzone, la adatta a un vero proprio cortometraggio.

La clip rappresenta il pilota di un progetto più ampio, il collettivo “MaiProvati”, che coinvolgerà gli aspiranti attori della classe del corso del Teatro Prova di Bergamo – e non solo – nella produzione di media originali.

La scenografia fissa è un tavolo da Poker, che ospita una partita di Texas Hold’em.

È il titolo stesso del brano a suggerire il mondo delle carte francesi: “CQDP” è acronimo di “Come Quando Dentro Piove”, rivisitazione introspettiva della frase che, recitata ad alta voce, aiuta a ricordare la gerarchia dei semi (Cuori Quadri Fiori Picche).

A questo proposito Giorgio, voce della band, dichiara: Fin dalle primissime stesure del pezzo, mi è stato chiaro il mantra: “Abbiamo una chitarra usata, che gira senza personalità”. Questo ritornello è senza pretese, e può funzionare da “motto” per chi non ha aspettative verso il futuro. Scegliere di dirlo ad alta voce, di cantarlo, è un modo che ho trovato per combattere l’ansia performativa che la società di oggi impone costantemente. In pochi giorni, dal provino acustico abbiamo ottenuto una sintesi alt-pop, che gioca con elementi indie e pop-rock, senza trascurare l’influenza di Avril Lavigne, citata a più riprese come simbolo della generazione di cui si racconta. Il bridge è sottolineato dalla voce della cantautrice Argento (Ilaria Passiatore), che ripete ossessivamente “I’m with you” come voce fuori campo, cullante e surreale.

GRANELLI

Giorgio, Davide, Lorenzo e Zenk sono GRANELLI, band indie bergamasca.

Nel 2021, Granelli sono semifinalisti del concorso Nuovi Suoni, risultando tra i migliori artisti originali della provincia di Bergamo. Le prime esperienze locali e la stesura di nuovi inediti confluiscono nella pubblicazione di “Cani, stelle e videotape” (2022), EP auto prodotto con la collaborazione di Luca Balduzzi ed eseguito in anteprima sul palco milanese Mare Culturale Urbano.

Dall’incontro con Massimiliano Lambertini, nasce la collaborazione con lo storico studio ferrarese Natural HeadQuarter di Manuele Fusaroli (Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Teatro Degli Orrori, Bugo, Nada, Mezzosangue, Management, Le Luci Delle Centrale Elettrica, Luca Carboni e tanti altri), che consolida la scrittura dei nuovi pezzi, infondendo forza pop al progetto. Brani come “Asfalto”, “Spina” e “CQDP”, vengono rilasciati come singoli nei mesi successivi.

Tutte le nuove tracce, prodotte da Michele Guberti, rappresentano una svolta verso influenze indie e urban, e saranno raccolte nel nuovo EP in uscita nella primavera 2024 per Orangle Records (Ingrooves, Virgin Music Group).

I testi di Granelli, caratterizzati da un linguaggio immaginifico, danno una prospettiva originale su temi urgenti, quali la condizione psicologica e politica delle nuove generazioni, l’incomunicabilità nelle relazioni affettive, e i paradossi delle disparità economiche e sociali.

Crediti audio

Giorgio Granelli: voce principale, autore, compositore

Davide Capoferri: chitarre elettriche e acustiche, seconde voci, arrangiamenti, compositore

Lorenzo Rosbuco: basso, seconde voci, arrangiamenti, compositore

Lorenzo “Zenk” Roncelli: batteria, seconde voci, arrangiamenti, compositore

Michele “Guba” Guberti: produzione, seconde voci

Luca Balduzzi: mix, compositore

Filippo Trappolone: master

Crediti videoclip

Sergio Colleoni: soggetto, regia, riprese, montaggio, color

Mattia Artifoni: riprese, color, social media, grafiche

Roberto Frutti: soggetto, assistente riprese

Giorgio Granelli: soggetto, segreteria di produzione, styling

Andrea Belometti: assistente riprese

Lorenzo Rosbuco: assistente montaggio

Silvia Belloni: assistente montaggio

Isabella Di Pasquale: trucco

Giulian Radice: assistente stying

Location: spazi del Teatro San Giorgio

Link

Instagram: www.instagram.com/granellimusica

TikTok: www.tiktok.com/@granellimusica

Facebook: www.facebook.com/granellimusica

YouTube: www.youtube.com/granellimusica

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7w6MoBL0GkSOZHFTWUKELD