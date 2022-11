GLI ANIMALI NOTTURNI: guarda in anteprima il video “New Mexico”

La band dopo la pubblicazione di “Vivere D’Istanti” (2018), EP(2021) e il singolo “Con Te” (2022) torna sulle scene con il brano “NEW MEXICO” preparandosi così al 2023, anno in cui sarà pubblicato il secondo disco ufficiale del quintetto.

Il brano si potrebbe definire una canzone da viaggio, un viaggio raccontato da chitarre torride, il basso melodico, la batteria pulsante, le serie TV e quel deserto immaginario dove il testo ci porta a spasso tra ciò che si era, ciò che si è e quel che sarà.

Questo singolo come spiega la band, “è una canzone dove ritrovarsi anche quando ci si sente persi”. “Mi alzo e mi preparo un caffè, ho una tazza di Breaking Bad, sembro buono come il signor White ma cattivo come Heisenberg”. Inizia così New Mexico, come per dire che volendo o non volendo, in ognuno di noi si nasconde un lato buono e uno cattivo, luce e ombra nelle nostre vite quotidiane, per poi arrivare alla desolante chiusura del ritornello “Adesso rimane il deserto, mi sembra il New Mexico”. Un brano diverso rispetto a quelli fino ad ora realizzati dal quintetto, 3 minuti e 27 secondi di libertà tra la sabbia e i cactus che nascondiamo nella nostra quotidianità.

L’intimità alla quale non rinunceremo mai: “e mi hai lasciato il vuoto della fine di una serie TV”.

La band Gli Animali Notturni è composta da Matthew Zak (voce, chitarra),Giovanni Boscaini(basso), Simone Simbeni “Jimbo”(chitarra), Andrea Della Valle (batteria), Nicola Mansueto (chitarra). Nel 2018 pubblicano il loro primo LP dal titolo “Vivere d’istanti”. Sempre attivi nel panorama live nazionale, possono vantare la partecipazione al Deejay On Stage e numerose esibizioni sui palchi dei club più prestigiosi della penisola. A giugno 2021 pubblicano un nuovo lavoro, un EP composto da cinque tracce. Il 6 maggio 2022 la band pubblica il singolo “Con te” che anticipa il secondo LP, la cui uscita è prevista nei primi mesi del 2023.

