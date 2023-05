GIVE VENT: guarda in anteprima il video “Waiting”

“Waiting” è il nuovo singolo di Give Vent, progetto nato nel 2013 come ‘valvola di sfogo’ solista del songwriter emiliano Marcello Donadelli (You vs Everything, Moscova, GRES), ma diventata una vera e propria rock band in questi ultimi anni.

Musicalmente parlando, gli ingredienti principali sono un folk di matrice punk con riferimenti Angloamericani e uno sguardo all’emo del Midwest di metà anni 90.

Se lo traduci letteralmente il nome Give Vent significa “dare sfogo”. Una scelta appropriata per tutta quell’emotività cruda che arriva da tali sonorità, e che viene fatta uscire con voce mediamente alta e piedi pestati per terra.

Un progetto musicale apprezzato in Italia e fuori dai confini, clamore che ha permesso a Give Vent di volare fino al Giappone per una serie di date tra Tokyo e Kyoto nel 2017.

Dopo una manciata di cambi di formazione, l’attuale corso della band comprende oltre allo stesso Marcello Donadelli alla chitarra e alla voce, il fedelissimo Dave Moscova al basso, Simone Giari alla batteria ed Enrico Tosti alla chitarra.

WAITING

“Waiting” anticipa il nuovo atteso album di Give Vent in uscita dopo l’estate ed è accompagnato da un videoclip realizzato dallo stesso Marcello Donadelli, semplice ed efficace allo stesso tempo.

A parlarcene è lo stesso songwriter modenese: L’idea di base era di tradurre in immagini quello che il testo ci comunica. L’accettazione passiva, il non essere partecipe del proprio tempo e alla fine decidere che non deve essere così. Volevamo dare l’idea di qualcosa di statico ma allo stesso tempo in movimento. Pensiamo sia un companion perfetto per il pezzo.

Registrato, mixato e masterizzato dall’ottimo Michele Zamboni, il brano vede la partecipazione alle seconde voci e ai cori di una serie di amici di vecchia data della band, tra cui impossibile non menzionare Greta Lodi e Valentina Gallini dell’irresistibile power duo delle Tacobellas.

Non vi resta che lasciarvi travolgere dal folk punk ad alto tasso emozionale di Give Vent. Buon ascolto e buona visione!

GIVE VENT

Give Vent nasce nel 2013 come progetto solista di Marcello Donadelli (You vs Everything, Moscova, GRES). È fatto di un folk di matrice punk con riferimenti Angloamericani e dell’emo di metà anni 90.



Nell’estate del 2015 assieme a Ivan Tonelli (Urali, Cosmetic) e Andrea Muccoli (Girless and the Orphan) di Stop Studio a Rimini, viene registrato Days Like Years. Prima produzione ufficiale che vede le canzoni, fino ad ora rimaste semplicemente in una dimensione scarna, prendere maggiore corpo con l’aggiunta di arrangiamenti di basso, batterie, chitarre e synth.



A Marzo 2016 esce per diNotte Records Days Like Years e per dar vita al disco nella forma live si aggiungono al progetto, Dave Moscova al basso, Michele Morselli alla chitarra e Marcello Busacchi alla batteria.



Gennaio 2017 esce, sempre per diNotte Records, Midwest. Un ep edito su cassetta e completamente registrato e suonato in casa da Marcello che contiene due brani inediti e tre cover di band che hanno segnato il percorso musicale di Give Vent: Get Up Kids, At The Drive-In e Appleseed Cast.



Nell’aprile del 2017 Give Vent vola in Giappone per la registrazione di un live EP per l’etichetta THIRTY THREE RECORD e 5 date tra Tokyo e Kyoto.



Tra il 2017 e il 2019 ci sono vari cambi di formazione che porteranno a quella attuale con Simone Giari alla batteria ed Enrico Tosti alla Chitarra



Tra Aprile e Maggio 2020 esce solo online un nuovo ep di vecchi demo, Holograms & Ghosts, anche questo registrato totalmente in casa da Marcello



Nel Settembre 2021 cominciano le registrazioni del nuovo disco che uscirà a Settembre 2023.