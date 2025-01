GIORGIA D’ARTIZIO: guarda in anteprima il video “Stramba4”

Giorgia D’Artizio pubblica “Stramba4”, nuovo video estratto da “Nomea”, il recente e affascinante album che ha cementato la proposta dell’artista genovese, con l’aiuto della Collettiva.

“Stramba4” è un brano scritto per trio, clarinetto, fisarmonica e tuba. Il tema iniziale richiama atmosfere popolari ed è ispirato dal timbro del clarinettista Tony Scott.

La caratteristica principale è che si tratta di un loop di cinque battute tre quarti, in cui il tema è ripetitivo ma si sviluppa in cicli di quattro battute. Quindi si ha questo accavallamento tra melodia e armonia che trasmette ambiguità, disordine, squadratura.

“Quando entrano le voci la tuba e la fisarmonica continuano questo giro mantrico sempre più agitato, mentre il clarinetto reagisce alle voci in una sorta di free-jazz”. Così viene descritta da Max Ravanello, compositore della musica.

Giorgia D’Artizio ci racconta che ognuna delle quattro cantanti rappresenta qui uno stato d’animo: rabbia, felicità, paura, tristezza. La parte vocale è totalmente improvvisata, ogni cantante con il suo copione è stata libera di interpretare a proprio piacimento, anche nella scelta delle frasi da usare dove Giorgia ha comunque dato una linea guida.

L’obbiettivo era quello di dare vita ad un brano che potesse trasmettere la sensazione del dialogo incompreso e spesso confusionario tra noi e il nostro inconscio, o meglio la nostra ombra come il grandioso Jung ha ampiamente argomentato nei suoi scritti e nel suo operato da psicoanalista.

Il video sarebbe il proseguo del primo uscito, ovvero “Insolita Allegria”. L’obbiettivo di Giorgia sarebbe quello di girare videoclip per ogni brano dell’album da poter collegare poi tra di loro, per dare luce a una specie di film autoprodotto a basso costo com’è nel suo stile.

Qui Giorgia dopo essersi esibita con il suo gruppo tornerà a casa dove qualcuno sembrerebbe aspettarla, qualcuno che lei non può vedere ma solo sentire, e mentre si preparerà al relax casalingo inizierà a sentire delle voci che la disturberanno. Caterina De Biaggio, in una performance pazzesca, interpreta l’ombra junghiana di Giorgia.

Caterina rappresenta la parte arrabbiata dell’inconscio di Giorgia e la molesterà verbalmente fino a farla crollare sul divano. Il finale del video è un chiaro invito ad accogliere la nostra ombra anche nella sua parte più scomoda, unica via da seguire per potersi conoscere meglio e per dare pace all’inconscio che vuole comunicare con noi qualcosa che evidentemente abbiamo represso o nascosto della nostra personalità.

Il video è stato girato insieme a Aina, Lola e Fantasmino, gatti della Lemene Yard, il quartiere dove vive Giorgia tra il Friuli e il Veneto Orientale. Le riprese, come per Insolita Allegria, sono state fatte da Alessandro Petrussa aka Prugna. Regia e montaggio di Giorgia D’Artizio.

“Il video del brano Stramba4 rappresenta l’incontro con la nostra ombra, oscura e preziosa amica da ascoltare e capire per conoscerci in profondità, presenza che, con la nostra negazione, rischia di diventare insidiosa e ingombrante al punto da sembrarci nemica”.

GIORGIA D’ARTIZIO

Giorgia D’Artizio è una cantastorie nata a Genova e cresciuta a Busalla, paese dell’entroterra ligure. Esordisce nel 2017 con l’EP autoprodotto “Sintomi”, sei canzoni di protesta dalle sonorità rock, testi acidi interpretati con dolcezza dalla delicata voce di Giorgia.

Nel 2018 si trasferisce nel Veneto Orientale e con Freddy Frenzy, cantante della North East Ska Jazz Orchestra, si esibisce in duetto, trio o formazione di sei elementi, portando in giro repertori di ska originale giamaicani e brani propri tra il levare e il cantautorato.

Nel 2021 esce il suo secondo EP autoprodotto Ultima Notifica, con arrangiamenti musicali di Max Ravanello, compositore e musicista della North East Ska Jazz Orchestra. Raccoglie canzoni sue e di Freddy Frenzy, qui anche autore del disegno per la copertina dell’EP.

I brani sono scritti durante la pandemia, fotografie di un tempo che è passato lasciando un segno, raccolte come inizio di una direzione musicale che il trio D’Artizio, Frenzy, Ravanello porteranno avanti in vari progetti. Giorgia D’Artizio si diletta anche come regista e produttrice di video musicali a basso costo autoprodotti e partecipa ad alcune produzioni.

Per questo EP esce il video La Deriva, valzer classico dal sapore antico in 3/4 dove Giorgia canta e racconta con ironia le nostre debolezze di fronte a vizi, bugie e cumuli di rifiuti. Il video è stato girato in un campo agricolo tra il Veneto e il Friuli dove un’orchestra di spaventapasseri accompagna la cantastorie in un’esibizione senza pubblico, rappresentativa del momento storico, la pandemia da Covid.

Uscirà a seguire il video Animali Liberi, brano dalle sonorità hip hop elettroniche spezzate da un ritornello in stile habanera anni Cinquanta, girato nell’atelier del pittore Stefano Orsetti, in cui si partecipa alla realizzazione di un’opera su carta tirata con tematiche attinenti alla canzone, che parla degli animali selvatici liberi per le città svuotate durante il lockdown.

Infine, per questo EP produce il video We Don’t Want This World, brano reggae roots dal messaggio semplice e chiaro: non vogliamo il pianeta inquinato per colpa di un sistema che non se ne prende cura.

Il video è stato realizzato con immagini scaricate da internet, un collage dalle tematiche ambientali e politiche.

Nel 2021 scrive i testi per la suite musicale di Max Ravanello Adriatico Statico, presentata al Teatro Nuovo Giovanni da Udine insieme ad altre suite musicali della Udine Jazz Ensemble. Si occupa di progettare e stampare il libretto con testi e poesie disegnato da Freddy Frenzy.

Nel 2023 produce il video del brano Petrolio della North East Ska Jazz Orchestra in collaborazione con Freddy Frenzy e Max Ravanello. Nel 2024 scrive i testi di Attento e Roma Tokyo Paris, canzoni dell’album Sulla Rotta Dei Venti della North East Ska Jazz Orchestra cantate da Freddy Frenzy.

Tramanda e condivide per via orale le sue storie con compositori e musicisti di primo ordine, conoscitori del linguaggio musicale.

È un’ottima front-woman che sa regalare intense emozioni.

Nel 2024 è uscito per l’etichetta Lilith Label il suo ultimo album Nomea, una suite tra il jazz, folk e indie scritta a più mani che racconta il disagio del vivere in un pianeta ancora troppo lontano dalla nostra comprensione.

Importante la parte corale arrangiata e curata dalla bravissima Laura Giavon, che riesce qui con la polifonia a colorare e enfatizzare con forza e bellezza le parole di Giorgia insieme alla potente Caterina De Biaggio e l’eclettica Daisy De Benedetti; le musiche saranno nuovamente di Max Ravanello su testi e melodie di e cantate da Giorgia D’Artizio.

I sapienti arrangiamenti di Max Ravanello hanno lasciato molto spazio all’improvvisazione dei singoli musicisti, che sono stati lasciati liberi di veicolare interpretazioni ed emozioni. Copertina e libretto portano avanti anche questa volta il segno inconfondibile di Freddy Frenzy, qui anche alla chitarra ovviamente.

La ciurma con cui Nomea si presenterà live è composta da nove elementi che potranno variare numericamente a seconda della situazione.

Il 6 settembre, come anteprima del nuovo album Nomea, è uscito il video del brano Insolita Allegria sul canale YouTube della cantastorie.

L’album è stato presentato il 12 settembre a Busalla grazie al sostegno del Comune di Busalla e dell’assessore alla cultura Fabrizio Fazzari nella storica Villa Borzino e il 13 settembre a Genova grazie a Sabrina Napoleone e Cristina Nico e alla loro etichetta Lilith Label, Teatro del Chiostro e diverse associazioni locali all’interno dell’evento M.U.R.A. nel bellissimo spazio del Chiostro di Sant’Andrea nel centro storico genovese.

L’album Nomea è disponibile in formato CD e digitale,

acquistabile online sul sito Lilith Label e su tutte le piattaforme digitali.

Pagina Instagram