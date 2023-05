GABRIELE GENTILE: guarda in anteprima il video “Come un veleno”

Nuovo singolo per Gabriele Gentile, cantautore romano classe ’86.

“Come un veleno” è una traccia personale, ma al contempo dedicata a tutti gli ascoltatori, racconta di come la vita nel suo quotidiano è piena di problemi, che siano personali o che riguardino un’intera collettività e che dunque, nei momenti più critici, la cosa migliore da fare è tenersi stretto chi (o ciò che) ci è più caro.

Dopo un’importante gavetta e un disco autoprodotto alle spalle, con “Come un veleno” Gabriele Gentile torna con un brano sentito, di cui ha curato arrangiamenti e registrazione delle voci, mentre per il missaggio e per il mastering si è affidato a Francesco Luzzi del Mulino Recording, già collaboratore di Fabrizio De Andrè, Nek, Marco Masini, Laura Pausini e Maneskin.

Artista poliedrico, è infatti sual l’idea che è alla base del videoclip che accompagna la traccia: grazie alla collaborazione con Giorgio Paoletti alla regia ed Ettore Bartolotti alla fotografia, si è riuscito a creare un immaginario quasi onirico, in linea con le sonorità della canzone.

GABRIELE GENTILE

Classe ’86 di Roma, cresciuto fin da bambino ascoltando i Beatles, i Pink Floyd, Michael Jackson e Lucio Dalla, inizia a studiare chitarra a quindici anni, approfondendo negli anni successivi lo studio tramite lezioni di canto e diplomandosi come tecnico del suono.

Inizia a suonare dal vivo negli anni 2000, facendo la gavetta come chitarrista per alcune band underground romane, intraprendendo dal 2015 la strada del cantautorato, auto-producendosi interamente l’album di esordio Carpe Diem (2019), dal quali vengono estratti i singoli La memoria(2017) ed Eveline (2018).

Tra le varie date live, sia nel periodo da band che da solista, ha condiviso il palco con dei non ancora famosi Thegiornalisti e Martina Attili e con Sergio Caputo e Roberto Vecchioni, in occasione delle fasi finali di alcuni contest per band e cantanti emergenti.

Nel 2017 arriva alle semifinali di Area Sanremo.

Nel 2023 firma con Sorry Mom! con la quale esce il singolo “Come un veleno” e nel frattempo lavora ai nuovi brani del suo secondo lavoro in studio.