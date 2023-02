FUNKY GOODNESS: guarda in anteprima il video “Illegal Funky” feat. Marcello Coleman

Progetto nato a Torino una decina di anni fa dall’incontro di dj Vale e Ciaffo, Funky Goodness ha contribuito in questi anni a far conoscere al grande pubblico le diverse declinazioni della musica Funk nella quale si trovano i ritmi incalzanti delle linee di basso e i riff ripetitivi delle chitarre e delle sezioni fiati che delineano un approccio musicale grezzo e libero da sofisticazioni.

In occasione dei dieci anni del progetto, dj Vale e Ciaffo decidono di pubblicare “Illegal Funky”, il nuovo inedito, e lo fanno coinvolgendo un interprete d’eccezione: Marcello Coleman, artista poliedrico riconosciuto ed apprezzato da molti per la sua voce ed i suoi contenuti, voce degli Almamegretta dal 2009 al 2013 e collaboratore di musicisti come Tullio De Piscopo e Renzo Arbore.

“Illegal Funky” è una canzone divertente e scanzonata che racconta la giornata tipo di un eclettico personaggio che ha l’innata capacità di affrontare la vita con un atteggiamento sempre positivo che lo porta a godere appieno delle piccole cose che si presentano quotidianamente. Un’attitudine che tutti dovremmo adottare anche se non sempre è facile essere “presi bene”.

Come scriveva l’autore Italo Calvino “Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”.

Il brano è accompagnato da un divertente videoclip, realizzato da Capa & Omar di “Quib”, che rappresenta il “goodness” (la presa bene) che dj Vale e Ciaffo vogliono condividere con il loro ascoltatori.

FUNKY GOODNESS

Funky Goodness nasce dalla passione per la Black Music di dj Vale e Ciaffo che nel corso degli anni hanno messo a punto una tecnica di mix e scratch molto originale. Ciaffo, dj e produttore torinese, incalza il ritmo usando, con grande abilità, la tecnica dello scratch riadattata alle selezioni di dj Vale, storico protagonista delle notti torinesi. In questi dieci anni di attività il progetto Funky Goodness è stato presentato in locali e festival in tutta Italia. Lo spettacolo dal vivo è senza dubbio molto coinvolgente grazie anche all’utilizzo di una doppia consolle che permette ai due protagonisti di interagire l’uno sulla selezione e i mix dell’altro creando remix e mashup sempre diversi e originali.

In Illegal Funky feat. Marcello Coleman

Hanno suonato:

Dj Vale & Mana / programmazioni, samples, synth

Marcello Coleman / voce

Dj Ciaffo / scratch

Enrico Messina / clavinet, hammond

Martin Craig / chitarra

Registrato al Wamajo Studio di Pancalieri (Torino)