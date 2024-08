FEDERICO BARONI: guarda in anteprima il video “Chilometri (Live Session)”

Con questo brano, dedicato all’amico e collega Michele Merlo, l’artista completa quindi il puzzle iniziato più di un mese fa con la prima di cinque live session pubblicate con lo scopo di valorizzare la musica dal vivo e rimettere al centro l’artista e, soprattutto, i musicisti.

“Chilometri” è il pezzo più importante del percorso di FEDERICO a livello artistico, di numeri e, soprattutto, affettivo; una dedica all’amico e artista Michele Merlo, scomparso nel giugno del 2021, che il cantautore ha voluto ricordare con un brano che descrive il percorso, reale e metaforico, che li legava attraverso “chilometri” fatti di vita, canzoni e sogni.

La deluxe edition di “BLACKOUT” include cinque bonus track riarrangiate live in full band e registrate e mixate nello storico studio del vincitore del Premio Grammy Tommaso Colliva.

La pubblicazione delle tracce, su Spotify e su tutti i digital store, è avvenuta a cadenza settimanale, ogni venerdì a partire dal 5 luglio, ed è andata quindi a impreziosire, di settimana in settimana, il progetto discografico. L’idea della deluxe edition è stata realizzata insieme al gruppo jazz funk strumentale Planet Butter, a cui FEDERICO si è affidato per tutta la parte di riarrangiamento dei brani, che porterà in questa nuova chiave anche nei suoi prossimi live.

FEDERICO BARONI

Federico Baroni, classe ‘93, è un artista romagnolo che nasce e cresce a Rimini fino ai 18 anni, per poi spostarsi prima a Roma, dove inizia il suo percorso musicale come busker, e successivamente a Milano, dove vive e risiede attualmente da 4 anni. Si avvicina alla musica nel 2013, grazie a un viaggio di due mesi in Inghilterra, durante il quale scopre un ancora poco conosciuto Ed Sheeran. Grazie a lui si innamora della musica di strada e del suo modo di renderla unica con l’utilizzo della loop station, che insieme alla sua inseparabile chitarra diventa l’elemento riconoscibile di Federico.

Nel 2016 torna in Italia e inizia a suonare ogni weekend in Via del Corso. Carica i primi video su YouTube e viene subito notato dalla redazione di “X Factor”, a cui partecipa arrivando alla fase dei Bootcamp.

Nel giro di pochi anni diventa uno dei busker più seguiti a livello italiano, contribuendo a diffondere la figura dell’artista di strada anche nel nostro Paese. Status che verrà poi riconosciuto negli anni a venire sia dalla stampa che dai vari artisti, e che lo porterà ad essere chiamato per entrare nel 2018 nella scuola di “Amici”. Una volta uscito dal programma, inizia il vero e proprio percorso artistico di Federico, che fa uscire il suo primissimo singolo “Spiegami”. Segue la firma con Artist First, con cui pubblica svariati singoli e, ad aprile 2019, il suo primo disco “NON PENSARCI”, che presenta con diversi appuntamenti instore in tutto il Paese, oltre che con uno speciale evento “outstore” (il primo in Italia) in Piazza Duomo a Milano e con uno street tour di cinque date. Negli anni Federico cresce come artista suonando su palchi importanti e aprendo i concerti di James Morrison e Max Gazzè. Nel 2021 dà il via a un nuovo progetto discografico con l’uscita del singolo “Jackpot” e la realizzazione del primo Double Vertical Music Video al mondo, premiato con menzione speciale al Vertical Movie Festival di Roma. Nello stesso anno firma un importante contratto discografico con Warner Music Italia e da quel momento pubblica una serie di singoli con cui mette in luce la sua estrema versatilità. Tra questi, “Pur di stare con lei”, in duetto con Folcast, e “Chilometri”, la dedica all’amico Michele Merlo, brano scritto insieme alla preziosa firma di RAIGE, che diventerà il brano più importante della carriera. A giugno 2022 pubblica “Fino a tardi”, singolo accompagnato dalla realizzazione del primo video al mondo realizzato in collaborazione con RayBan, attraverso l’uso di smart glasses di ultima generazione.

Dopo le tante esperienze musicali e di vita, Federico torna con il suo nuovo disco “BLACKOUT”, un progetto ambizioso che l’artista ha avuto già modo di anticipare sul palco del “Progetto X” e sul palco del “Plug Mi”.

