FAZIO: guarda in anteprima il video “Quando Mai”

Online sulle maggiori piattaforme di musica e primo di una trilogia discografica scandita in più fasi, “Quando Mai” è il singolo che dà inizio all’inedito progetto di FAZIO, anticipando l’uscita del videoclip, attesa per domani 21 luglio.

Cantautore autodidatta; marchigiano d’adozione, torinese un po’ per caso e calabrese nel cuore. FAZIO, al secolo Fabio Durso, compone brani che mettono in luce una spiccata sensibilità artistica, caratterizzata da una forte identità elettro-psichedelica.

Il singolo “Quando Mai” è il primo di una trilogia,in uscita tra maggio 2021 e gennaio 2022, che comprende tre diverse canzoni concepite dall’autore come un unicum diviso in tre parti. Tre tracce separate che, benché possono essere ascoltate singolarmente e autonomamente, sono in realtà legate da un fil rouge che le accomuna, indissolubilmente.

Tre brani che formano un ciclo: se da una parte simboleggiano i tre maggiori momenti della giornata nella scansione alba / tramonto / notte, dall’altra rappresentano i tre stati dello sviluppo dell’embrione umano.

“Quando Mai” rappresenta l’alba, la nascita, la scoperta del mondo attraverso i sensi e le percezioni. Dopo una lunga intro che galleggia su delay distesi e avvolgenti, il brano si apre su un lungo accordo di chitarra che si dissolve lasciando spazio ad un moog che entra prepotentemente a sostenere tutto il brano, su di un beat composto da percussioni, batteria acustica e drum-machine. L’atmosfera è onirica e liquida, a tratti rarefatta, con un cantato quasi sospirato come a rispecchiare le visioni che affollano la mente dell’artista, dando voce ad un testo divagato su voli pindarici, dove le parole son “sogni di sogno”, in bilico tra surrealismo e realtà, in un mondo avvertito come indefinito e incompiuto.

Nonostante l’innata predisposizione musicale, passano anni prima che FAZIO si decida a buttar fuori, mettendoli nero su bianco, parole, suoni e ritmi che da anni ronzano rumorosamente nella sua mente, “abbozzati tra ricordi sbiaditi” e catturati grazie a note vocali salvate sul cellulare. Nel mentre FAZIO gioca a far la musica, suonando, scrivendo e cantando nella solitudine di casa sua o nell’intimità di qualche sala prove “improvvisata” con pochi intimi.

È solo dal 2018 che, munito della strumentazione necessaria ad auto-prodursi in casa, inizia a registrare le sue idee che vedono la luce durante la pandemia, sfruttando il lockdown come input per la svolta definitiva. Nascono così diverse canzoni e inizia a definirsi nella sua testa l’idea di una trilogia discografica.

