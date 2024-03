FASCAL: guarda in anteprima il video “Origami”

Origami è un brano che ci trasporta in un’atmosfera onirica, imprevedibile, un’altalena di emozioni dove gli oggetti assumono significati fuori dall’ordinario.

Anche un foglio di carta, che per sua natura è delicato e fragile, se segnato da solchi precisi, a poco a poco si rafforza ed assume una forma unica.

L’origami lasciato a metà simboleggia una relazione giunta al termine, attraversata da una piega inaspettata che ne impedisce la conclusione.

Tutto questo viene raccontato in un clima disteso e calmo, che ci conduce all’amara consapevolezza che ci vorrà del tempo per superare la storia ormai conclusa, togliere le chiavi dalla porta e voltare finalmente pagina.

“Questo brano significa molto per me, è stata la prima canzone che ho scritto dall’inizio alla fine.

Le prime volte che andavo in studio, portando solo un paio di canzoni, il produttore diceva : “questa frase è così assurda che potrebbe funzionare”.

Questo commento è diventato lo slancio che mi ha fatto decidere di trasformare il mio passatempo intimo di scrivere canzoni, in qualcosa di più universale, da condividere con tutti” – Fascal

Origami è la canzone con la quale Fascal mette a nudo l’aspetto più intimo del suo progetto. Le influenze della prima scena indie italiana si riconoscono nella scelta di strumenti come chitarre e pianoforte. La voce disegna melodie lente, ma più evolute rispetto al primo singolo, dimostrando la crescita dell’artista che ci trascina, tenendoci per mano, in un viaggio emotivo da cui sarà difficile staccarsi.

Fàscal

FASCAL (Fàscal), nome d’arte di Fabio Di Pasquale, è un cantautore di Pescara che si accinge a ritagliarsi uno spazio nel panorama indie pop italiano puntando su rime efficaci e giochi di parole.

Si avvicina alla musica con il punk e la chitarra elettrica, suonando come solista i generi più disparati, dal rock al blues, dal funk al jazz, ma è nella scrittura che riesce ad esprimere al meglio le sue sensazioni.

Inizia a scrivere durante il lockdown e da lì non smette più.

Alla perenne ricerca del bambino interiore che ognuno di noi dimentica di avere perché troppo preso dalla vita frenetica di tutti i giorni.

Grazie alla collaborazione con l’etichetta Step Musique e lo studio di registrazione Round 35, pubblica a settembre 2023 il suo primo inedito “Detesto gli spoiler”.

Ora è la volta del suo secondo singolo “Origami”.