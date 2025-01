FANTASMI DAL FUTURO: guarda in anteprima il video “Sono come te”

“Sono come te” è un brano che parla di disillusione e della sensazione di essere intrappolati in una situazione senza via d’uscita. Tuttavia, offre un conforto sottile, scaturito dalla consapevolezza che questa condizione è condivisa da molti. La musica, intensa e pulsante, trasmette un’energia capace di infondere speranza. Il sound riflette l’identità che caratterizza la band: basso e batteria potenti, chitarra ariosa e voce filtrata. Con una struttura musicale radicata nel rock e una vocalità che si proietta nell’era moderna, la canzone coniuga solide radici con uno sguardo verso la contemporaneità.

Spiega la band veneta a proposito del brano: «“Sono come te” è una canzone coi capelli grigi, alta e magra. Ha una certa età e una buona dose di disillusione. Ha un cuore fatto di basso, chitarra, batteria e una voce filtrata. Ha un’energia tutta sua e ti farà muovere la testa e le gambe. Non siamo ragazzini, conosciamo il nostro linguaggio musicale, ma siamo curiosi e non abbiamo l’approccio di quelli che “ai miei tempi era tutto più bello».



Il videoclip di “Sono come te”, diretto da Omar CJ Neal, è stato girato presso Il Borgo a Montebello (VI) e si distingue per il suo suggestivo bianco e nero. La band si esibisce immersa in un’oscurità intermittente, interrotta da lampi di luce strobo, creando un’atmosfera intensa e dinamica. Il montaggio alterna primi piani dei singoli musicisti a frammenti al rallentatore, esaltando l’energia e la profondità del brano in linea con il suono potente e deciso del gruppo.

FANTASMI DAL FUTURO

I Fantasmi dal Futuro nascono nel 2018 dall’incontro di un trio eterogeneo di musicisti, già attivi nella scena musicale veneta. Davide Dalla Pria (basso e voce nei Polar For The Masses) si aggrega al duo formato da Denis Forciniti e Luca Zordan (rispettivamente chitarra e batteria nei Vaio Aspis) con l’intento di dare vita a un nuovo progetto musicale.

Dopo un periodo iniziale di jam e scrittura inizia a prendere forma lo stile della band: un misto di rock, nel senso più classico del termine, e modernità. Un suono in bilico tra distorsioni e autotune.

I testi dei brani, in italiano, scavano nel profondo, con sguardo disincantato attraverso intimismo e tematiche sociali. Parole, magari scomode, accompagnate da una musica che alterna sonorità eteree a momenti più diretti. Cercano tra le paure più recondite, intorno al rumoroso silenzio di una dormiente umanità. Sperano nel risveglio di coscienze abituate alla consuetudine degli occhi. Raccontano il presente, quello da vivere, per non rimpiangere o rimandare la vita.

I Fantasmi dal Futuro appaiono e ricordano il passato, quello che dovrebbe aiutarci ad affrontare nel modo migliore il presente, e soprattutto, il futuro.

A metà del 2024 i Fantasmi dal Futuro sono entrati in Studio per le registrazioni di un nuovo EP di 4 brani e dal quale viene estratto il singolo SONO COME TE, mentre da ottobre, c’è stato l’avvicendamento alle pelli con l’ingresso di Luca Brunello che ha sostituito Luca Zordan.

