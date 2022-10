FABIO SMITTI: guarda in anteprima il video “Satisfaction”

É uscito mercoledì 7 settembre 2022 “Satisfaction“, il nuovo singolo di Fabio Smitti. Un nuovo capitolo per l’alterego di Fabio Cancian che, con questo brano, vuole comunicarci che chiunque dovrebbe avere una quotidiana coscienza di chi è e cosa vuole fare, per vivere a pieno ogni istante della propria vita. Tuttavia anche in questo fortunato caso, a volte le circostanze ci portano su strade diverse da quelle che ci eravamo prefissati.

Il brano, che unisce dance, elettronica e cantautorato, parla di un uomo (o una donna) cosciente che guardandosi attorno non trova soddisfazione in quello che vede, dai temi banali della sua quotidianità a temi più impegnati che riguardano la collettività. Immagina che certe cose dovrebbero andare in tutt’altro modo e che se così fosse lui stesso ne godrebbe e starebbe meglio. E quindi questa soddisfazione la cerca convinto che le persone possano cambiare, cominciando dalle piccole cose poi chissà, magari un giorno saranno felici… Siete pronti?

Fabio Cancian in arte Fabio Smitti, sviluppa in gioventù una spiccata passione per la musica, dedicandosi anche in modo occasionale a lezioni di chitarra. Ascolta tra i più svariati generi dalla Tecnotrance al Rock, dal Pop al Grunge, per prediligere infine la musica Italiana. Adora Franco Battiato, Max Gazzè, Neffa e i CSI. A metà anni ‘90 crea una rock band, i BCS producendo anche un CD di musica propria con 12 canzoni in italiano.

Per diverse ragioni abbandona la produzione musicale e i concerti a inizio 2000, fino al 2019 dove incontra Fabio Fiore. I due sono amici musicisti di vecchia data e dopo diverse collaborazioni in passato, decidono di dare vita ad un progetto musicale di musica pop-rock originale, Le Vane Intese. Producono quindi un album dal titolo ENJOY THE MOMENT, progetto pop-rock-indie che evidenzia temi di attualità e di natura sociale in modo ironico e divertente. Escono con 10 tracce in Italiano, 4 di queste pubblicate anche con videoclip.

Tra questi c’è ENJOY THE MOMENT vincitore del 1° Premio del Festival Nazionale Amicorti 2020 e EROI l’ultimo uscito. A fine 2021 Fabio ha il desiderio spingersi a qualcosa che lo ha sempre affascinato, di esplorare un mondo musicale diverso: coniugare musica elettronica e cantautorato Italiano. Nasce quindi Satisfaction.



