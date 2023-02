EXTRASISTOLI: guarda in anteprima il video “Il nostro turno”

Fuori da venerdì 13 gennaio 2023 per La Moon Records (distr. The Orchard) il primo EP di Extrasistoli, alterego di Antonio Petruzziello, cantautore romano classe 1996.

Pop & Ultraslim è un disco che vede la produzione di Davide Zaninotto, in arte Treccio ed è un progetto di canzoni che fonde testi d’autore con sonorità it-pop contemporanee, contaminate da un nostalgico rock d’annata.

“Sognavo di fare musica sin da quando ho memoria, ma non ho mai avuto la mentalità, né la costanza per mettere da parte qualche singolo e provare a dargli un filo conduttore, a renderlo un insieme di canzoni che si vogliono bene fra loro: un disco. All’inizio del 2020 c’è stata quella storia del tizio che ha mangiato un pipistrello dall’altra parte del mondo e io ho dovuto fare i conti con le mie paure che si sono trasformate in panico e hanno fatto da carro trainante per la mia scrittura: stavo male, ma scrivevo tanto. In quel periodo ho praticamente elaborato tutto quel che avevo vissuto fino a quel momento. Ritrovatomi con questi singoli belli, per me, fra i tanti scartati, decido di affidarli a Treccio, mio amico fraterno conosciuto 8 anni fa con il quale è scattato l’amore reciproco. Lui si innamorò delle mie canzoni, io dei suoi colpi di genio in tutti i campi dello spettacolo. Perché dire che Treccio è un produttore o un arrangiatore è riduttivo. Però posso dire che prima di questo EP non sapeva di essere anche questo, mi diceva “Ci provo ma non l’ho mai fatto”. Per questo mi arrogo il diritto di dire che “l’ho inventato io”, e mi tocca dirlo subito per quando lui sarà famoso, almeno alle brutte avrò un merito. Fatto sta che una volta finite queste canzoni, decido di farle ascoltare ad Andrea Battisti, altro amico di vecchia data, che erano anni che mi diceva di lavorare insieme nonostante la mia testa fra le nuvole. Andrea si è subito appassionato al progetto e mi ha proposto di farle uscire sotto l’ala protettiva di La Moon Records che mi ha guidato benissimo e con cui stiamo già lavorando a tantissime altre cose. Sono contento che queste canzoni scritte ormai 4 anni fa le più vecchie e 2 anni fa le più recenti, possano prendere vita e provare a spiccare il volo da sole, anche perché le ho tenute per me per fin troppo tempo, adesso possono diventare di chiunque abbia piacere di ascoltarle.”

EXTRASISTOLI

Antonio Petruzziello, in arte Extrasistoli, è un cantautore romano classe ’96. Il suo percorso musicale inizia nel 2013 come autore, compositore, chitarrista e frontman delle canzoni degli ES-K, band con la quale calca palchi di contest e rassegne musicali importanti come l’Eutropia Festival, ed Emergenza Festival (conquistandone la finale). Dopo lo scioglimento della band, nel 2016 inizia il suo percorso da solista sotto lo pseudonimo Petruz. Da quel momento, pubblica 5 singoli (“27 Errori”, “Mercoledì”, “C’eri”, “North Face” e “Solitari”) accompagnati dai rispettivi videoclip ufficiali che lo portano a suonare nelle migliori manifestazioni, festival e club capitolini, fino ad arrivare ad esibirsi nel 2019 al “Fridays for Future”, in Piazza Venezia a Roma, di fronte a 30.000 persone.

Nel 2022, torna a far parlare di sé con il primo singolo sotto nome Extrasistoli, “M’ero scordato”, un inno liberatorio di fine pandemia che vuol essere allegro nonostante gli incubi e i conseguenti strascichi che la pandemia ha lasciato in ognuno di noi.Successivamente, rilascia altri 2 singoli “In silenzio” e “Scaldaminestra” che, avendo un filo conduttore fra loro sia in termini di produzione che di linguaggio, lasciano intendere che all’orizzonte ci sia l’uscita di un disco che racchiuda e metta in ordine le canzoni ascoltate fino ad ora.

