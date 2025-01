EPOIMILES: guarda in anteprima il video “Dentro”

Dopo il suo esordio da solista con il singolo Equilibrista lo scorso anno, Epoimiles torna con un nuovo brano, intitolato Dentro, in uscita venerdì 24 gennaio per l’etichetta MusicantieRecords.

La canzone presenta sonorità essenzialmente pop dalle atmosfere rilassate e lounge, con un arrangiamento particolare che risente delle influenze jazzistiche che hanno contribuito alla formazione dell’artista.

“La canzone racconta l’intimità e le difficoltà di un amore a distanza, dove il protagonista tenta di esprimere sentimenti profondi ma si scontra con barriere emotive e insoddisfazione”, racconta Epoimiles a proposito di Dentro. Tra ironia e malinconia, il protagonista chiede una connessione reale, mentre un arrangiamento cupo e una tromba struggente amplificano la tensione tra desiderio e vulnerabilità. “Dentro è dedicata a chi vive una relazione a distanza e sente quanto siano intensi i propri sentimenti, offrendo conforto a chi desidera esprimere amore nonostante la lontananza”.

EPOIMILES

EPOIMILES (Lorenzo Bertolla), nato a Carrara nel 1996, è un musicista e cantautore con una formazione musicale iniziata da bambino nella chitarra classica. A 16 anni si avvicina al rap e all’hip hop, esplorando sonorità urban. Ispirato poi dalla black music, approda al jazz, influenzando il suo stile. Nel 2024 lancia un progetto cantautorale con Alessandro Di Dio Masa, fondendo il suo background musicale. Ha partecipato a eventi come il Festival della Rosa, il Tour Estate Nostalgia e Music for the Body, riscuotendo apprezzamenti per la sua visione personale.



Dentro è il suo nuovo inedito, lavorato in collaborazione con Musicantiere Toscana a Carrara. Il brano è stato prodotto da Alessandro Di Dio Masa. Per sei anni Di Dio Masa è stato l’insegnante di chitarra di Francesco Gabbani, con il quale ha collaborato negli anni 2011-2014 alle produzioni effettuate presso Musicantiere Toscana. È stato, come dice spesso Gabbani, il suo maestro che ha contribuito alla sua crescita artistica nonché “faro nel cammino di sensibilità”.

Instagram | Spotify | YouTube | TikTok