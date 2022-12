ENDLESS HARMONY: guarda in anteprima il video “Demonized”

“Demonized” è terzo singolo che anticipa il nuovo album degli Endless Harmony “Emerge” (Vrec / Audioglobe). E’ il pezzo di apertura dell’album, sottolinea la crescita ed il cambiamento della band: un invito a rialzarsi ed a combattere i propri demoni.

Questa volta il brano è supportato da un adrenalinico videoclip a cura di Roll In Production che mostra per la prima volta la nuova formazione e svela la band in uno stato di forma eccezionale.

Il brano è estratto dal disco “Emerge” formato da sette nuovi brani inediti con un sound più pesante e cupo, tra il metal e l’alternative rock, il tutto sempre con la meravigliosa voce della frontwoman Pamela Pérez. “Emerge” è il loro manifesto per risorgere, emergere come esistere: un impegno costante e una continua ricerca verso il miglioramento. Il disco è stato registrato da Tommaso Canazza e Luca Tommasi presso TL Sound Records e sarà disponibile in versione CD dal 13 gennaio 2023 (Vrec/Audioglobe).

Gli Endless Harmony sono una rock band attiva dal 2010 con sede a Verona. Il gruppo dopo vari cambi di formazione è attualmente composto dalla frontwoman italo/dominicana Pamela Pérez, il batterista Giuseppe Saggin coadiuvati da Matteo Signorato al basso e Riccardo Cipriani alla chitarra. Dopo numerosi concorsi e demo arrivano all’esordio ufficiale nel 2016 con l’album “Hyperspace” prodotto da Pietro Foresti su etichetta Vrec/Audioglobe e promosso da 4 videoclip realizzati dalla Run Academy di Gaetano Morbioli. A giugno 2016 vincono il contest Obiettivo BluesIn aggiudicandosi il mainstage del Pistoia Blues Festival il 9 luglio 2016. Numerose le apertura ad artisti importanti come Morgan, Finley, Arthemis, Richie Ramone e molti altri. A Settembre 2017 vincono il “Musicland Rock Contest 2017” indetto da Radio Marilù. Ad Agosto 2018 partecipano a Deejay Onstage a Riccione con l’inedito “Home is You”. Ad Ottobre 2018 esce in tiratura limitata “Home Recordings” raccolta di cover riarrangiate in versione semiacustica con l’inedito “Home is You”.

Il nuovo album “Emerge”, secondo lavoro ufficiale, uscirà a Gennaio 2023.