ELETTROGRUPPOGENO: guarda in anteprima il video “Genetica”

La nerd band italiana Elettrogruppogeno ci porta di nuovo a lezione di scienze con il suo nuovo singolo Genetica, ultimo estratto dall’album d’esordio self-titled uscito a gennaio per Maninalto! Records. Dopo il videogioco ufficiale per La mia ragazza è una nerd, il fumetto animato allucinato per Sudococa e il videoclip girato nel metaverso per Tutti rockstar, sembra quasi strano vedere un video normale per un singolo dell’Elettrogruppogeno.

In realtà il video di Genetica normale lo è solo fino a un certo punto: basta arrivare al punto in cui una serie di figuri a metà fra Esplorando il corpo umano e i Corti di Aldo Giovanni e Giacomo ballano travestiti da gameti per capire che non è proprio tutto regolare. Ma è proprio così che piace all’Elettrogruppogeno. E del resto, stiamo parlando di un brano che descrive l’inizio di una relazione amorosa, ma non dal punto di vista dei sentimenti e dei batticuori, bensì da quello degli ormoni e delle reazioni chimiche che avvengono all’interno del nostro corpo e del nostro cervello.

Genetica

“Il video racconta lo svolgimento di una classica avventura da colpo di fulmine: siamo in discoteca, l’Elettrogruppogeno suona sullo sfondo. Il nostro protagonista, in mezzo alla festa, nota una ragazza in disparte e decide di tentare l’approccio: nel farlo già sogna a occhi aperti il loro idillio d’amore in una Firenze anni ’80. Il racconto si svolge tutto in questo breve istante, dilatato nello spaziotempo dai balli degli umani e dei gameti, in un’atmosfera lynchiana che lascia lo spettatore interdetto sul finale aperto”, racconta la band. Il video vanta la partecipazione dell’attore Nicola Pecci, già presente in film come Il colibrì e Love & Gelato.

Elettrogruppogeno è un progetto di Andrea Capirchio che mette in musica i temi della cultura nerd, scientifica e fantascientifica. Ogni canzone è ottenuta mescolando un’ampolla di synthpop con vari dosaggi di indie, punk rock, elettronica e integrando il tutto con un pizzico di ironia. Nel 2020 producono un EP dal quale vengono estratti due singoli, Mekkaniko e La mia ragazza è una nerd. Quest’ultimo viene corredato, oltre che dal classico videoclip, da un videogame a tema, creando così il primo esperimento di singolo/videogame della musica indipendente italiana. Iniziano da settembre 2021 a suonare e farsi conoscere nei locali della scena underground fiorentina, e a luglio 2022 vengono selezionati come finalisti dell’Ivisionatici Music Festival, dove vincono due premi della giuria. A gennaio 2023 esce il loro album d’esordio omonimo, anticipato dai singoli Tutti rockstar e Sudococa. Voci non confermate affermano anche che i membri del gruppo siano in realtà dei viaggiatori del tempo, tornati dal 2099 per suonare nei garage, assemblare il Megazord della musica italiana e conseguentemente salvare il mondo in tutine sintetiche monocolore.