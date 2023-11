ELETTRICA: guarda in anteprima il video “Fammi Male”

“Fammi Male” è una favola d’amore moderna che precipita nel vuoto senza atterrare mai, un aereo in picchiata pronto a schiantarsi senza toccare mai il suolo.

Il brano rispecchia anche a livello di sonorità l’incontro tra l’anima rock nuda e cruda del trio milanese – sotto la direzione artistica di Davide Autelitano (Divi), frontman dei “Ministri” – e la loro vena romantic-pop: racconta di una relazione ambivalente circoscritta in un limbo dolceamaro dove due persone si incontrano, si riconoscono negli stessi traumi ma, contemporaneamente, si scontrano con le loro difficoltà, facendosi del male.

Il rapporto creatosi è qualcosa di tossico: i due protagonisti non riescono a farsi davvero del bene ma, nonostante ciò, non riescono neanche a lasciarsi andare, continuando a vivere tra il male e il bene in circolo vizioso senza via di uscita. Il brano culmina con “Ti prego fammi male quanto fa male a te” come epilogo di questa dolorosa storia d’amore, tra autolesionismo e follia.

ELETTRICA

Indie rock trio e romanticismo pop da Milano.

Formati nell’estate 2022 abbiamo mosso i primi passi nella scena musicale con attitudine indipendente, distorsioni e testi in italiano.

La nostra musica suona di sfide interiori e sogni infranti, ansie, occasioni mancate e storie di amore moderno: la voglia di urlare e scomparire in un mondo che sembra soltanto un sogno lontano.

Dopo la release di demo non ufficiali, abbiamo avviato un piccolo tour indipendente di quindici date per i locali del Nord Italia, in particolare a Milano, la nostra città. A fine di marzo siamo arrivati alle orecchie di Davide Autelitano, frontman de “I Ministri”, che da allora si occupa della direzione artistica del progetto.

https://www.instagram.com/gli_elettrica/

CREDITI

Scritto e composto da: Damiano Farina

Produzione artistica: Davide Autelitano (Divi)

Recording & mixing: BlapStudio, Milano

Mastering: Energy Mastering, Milano