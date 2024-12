DUEMARI: guarda in anteprima il video “Eterna”

“Eterna” è il nuovo singolo estratto dall’Ep “In Absentia Dei”, primo lavoro discografico di Rosario Siciliano aka DueMari, pubblicato nel 2024 da La Formica Dischi.

L’artista di stanza a Bologna ci regala anche un nuovo capitolo video del suo Ep definito un “concept circolare”: dopo il video del primo singolo “Un giradischi e poi la nostra canzone…” ora ritroviamo il nostro protagonista in giro per le strade di Londra, tra reminiscenze punk ed effetto post-brexit, la discesa verso l’abisso interiore e la perdita totale di contatto con il mondo esterno è ormai iniziata ed è inarrestabile.

Dopo diverse esperienze, varie collaborazioni e la pubblicazione di alcuni singoli, l’artista calabrese di stanza a Bologna è ora pronto all’esordio discografico con il suo progetto solista DueMari, creato nell’ottobre 2023 e che lo ha già portato a calcare il palco dell’Ariston in occasione delle finali nazionali di Sanremo Rock.

“In absentia Dei” è di fatto un concept circolare. L’EP si apre con “Ninna nanna“, unico brano scritto al tempo passato, un “c’era una volta …” che ti immerge nel contesto della storia (anche se in realtà è cronologicamente la fine della narrazione) il protagonista si “addormenta”. Con “Un giradischi e poi la nostra canzone …” siamo nel presente, è l’inizio di tutto, ma è la fine di una relazione. Da lì un inarrestabile effetto domino che porta il protagonista sempre più verso l’abisso; e quindi prima “Eterna“, poi “Invisibili“, brano che descrive la sua ormai totale mancanza di contatto col mondo esterno, se non con l’attuale compagna. Ultimo e più intimo “Il linguaggio dei corpi (dove non esiste il giorno)“, brano che chiude il cerchio narrativo riportandoci così a “Ninna nanna” (dove tutto è iniziato, o finito).

DUEMARI

E’ difficile risalire al primo approccio musicale di Rosario, già neonato una foto lo immortala con una tastierina della Chicco sotto le dita; una coesione destinata a durare. Inizia in età infantile a prendere lezioni di pianoforte presso un Maestro privato, lezioni che si interrompono subito con il trasferimento della famiglia da Rende (CZ), città dove il padre lavorava, a Molochio (RC), paesino natale di entrambi i genitori. Qui studia da autodidatta nella sua cameretta riproducendo ad orecchio i brani che ascolta dal suo lettore CD e rubando spesso la tastiera dello zio, organista della parrocchia del paesino, che vi abita di fronte. Avrà presto una cinque ottave tutta sua. Successivamente il padre lo iscrive all’accademia musicale “Musica e Armonia”. Partecipa al concorso pianistico “Magna Grecia” e si posiziona al secondo posto nonostante fosse il pianista più giovane della sua categoria. In quegli stessi anni inizia a suonare in progetti musicali spesso formati da componenti di gran lunga più grandi di lui; tra questi gli “Old no. 70’s” con il quale vince diversi concorsi, o gli “Other Voices”, band con il quale firma un contratto discografico con un’etichetta romana. Registra con loro “A way back”. L’album cagiona critiche positive e recenzioni su riviste musicali di un certo spessore come Rolling Stones, Rockerilla, Rumore etc. Sempre con loro inizia un tour in sud italia; tra le tappe, una è l’apertura concerto di Stuart Braithwaite (frontman dei Mogwai).

Altra band sono i Grifondoro. Il progetto nasce da un’iniziativa studentesca e presto diventa la band più seguita della piana di Gioia Tauro; tra i numerosi concerti l’apertura ai Sud Sound System. I Grifondoro arrivano anche a “Casa Sanremo” nel 2016.

Parallelamente frequenta l’istituto informatico dove il responsabile di plesso e la professoressa di letteratura fiutano in lui un talento per la scrittura. Decidono di iscriverlo ad un concorso letterario sul tema dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Vince il concorso e attira l’attenzione di un giornalista de “Il Quotidiano”. Quest’ultimo lo presenta a sua volta ad un concorso regionale giornalistico; arriva anche qui tra le manzioni di merito destinate ai soli primi dieci posti del concorso, ed a premiarlo è il Presidente della Provincia di Reggio Calabria ed il direttore stesso de “Il Quotidiano”.

Concluso il percorso scolastico entra al conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria nella classe di pianoforte classico e successivamente si trasferisce al Giovanni Battista Martini di Bologna per rimanere vicino la madre che nel frattempo è stata chiamata all’insegnamento in una scuola fiorentina. Non ci mette molto ad ambientarsi nella nuova città. Bologna è per Rosario una grande risorsa. Fa conoscenze con grandi artisti ed inizia tante nuove collaborazioni come quella con Giorgia Galassi (ex partecipante di “Amici”, ex corista di Eros Ramazzotti ed attuale corista di Laura Pausini), con lei fonda il duo “Havana Sex”. Altro progetto è “Ernest Lo”, artista con il quale calca diversi palchi: tra questi l’apertura concerto di Eugenio Bennato, o quello del Primo Maggio di Chieti, concerto che quella stessa sera ospita Morgan. Sempre con “Ernest Lo”, ma stavolta in collaborazione e non da componente del gruppo, finisce negli studi Rai per registrare un episodio di “E viva il video box”, trasmissione di Fiorello.

Ma Rosario concretizza il suo più grande desiderio il 13 ottobre del 2022 diventando “DueMari” ed uscendo sotto etichetta discografica “Formica Dischi” con il suo primo vero singolo e relativo videoclip: Come le altre. Il brano ha subito un riscontro positivo sul pubblico e finisce su diverse riviste/blog musicali. Inizialmente si nasconde dietro un alterego, quello de “Il Signor Mario”, protagonista del videoclip. A Marzo del 2023 pubblica invece “Le ragazze della mia età”, il suo secondo e, per adesso, ultimo singolo. Con quest’ultimo decide di mettersi per la prima volta in gioco candidandosi a “Sanremo Rock”. La giuria apprezza il brano a tal punto da inserirlo direttamente alla finale regionale dell’Emilia Romagna, risparmiandogli gli step precedenti. Dunque, DueMari debutta live per la prima volta e vince, tra più di trenta gruppi/artisti, la finale regionale di Sanremo Rock 2023 dell’Emilia Romagna, bruciando le tappe ed esibendosi per la seconda volta davanti un pubblico direttamente sul palco dell’Ariston. Oggi DueMari è pronto ad uscire con il suo primo EP.

